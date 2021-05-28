Вся история вокруг Романа Протасевича выглядит как похищение человека, потому что его арестовали не совсем обычным способом. Об этом рассказал глава Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру

Алексей Кочетков: Задерживая Протасевича, Минск брал пример с Вашингтона © РИА Новости, Нина Зотина

Западные государства, включая страны Евросоюза, раскритиковали произошедшее. Кроме того, в ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Белорусские власти ответили, что сообщение о минировании поступило на электронную почту аэропорта и командир экипажа сам принял решение совершить посадку, никакого принуждения не было. Минск готов предоставить записи разговора диспетчеров, но никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться, добавили в МИД республики.

Эксперт отметил, что для задержания Протасевича была разработана целая операция, которая оказалась успешной, причем с привлечением большого количества средств, включая самолет Миг-29, который перехватывал рейс Афины — Вильнюс.

По его мнению, Протасевич явно не подходит под определение невинного агнца или жертвы, по белорусским законам он преступник, который бегал от белорусского закона, рассчитывал на то, что никогда не окажется в зоне действия белорусских спецслужб.

«Я не берусь комментировать, насколько он участвовал или не участвовал в карательных операциях украинских войск на Донбассе, что ему тоже вменяют, но в любом случае по законам той страны, чей паспорт у него в кармане, он преступник», — указал Кочетков.

С другой стороны, очень жаль, что наш мир скатился к тому, что международное право и международные правила перестают работать (обычной практикой это сделали именно США), поэтому отношение к этой ситуации двоякое, заключил собеседник издания.

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