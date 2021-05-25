Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру.
- Алексей, самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. На борту находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta, главред также признанного экстремистским Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич, который был задержан. На ваш взгляд, насколько правомерны были эта посадка самолета и это задержание?
— Конечно, все это выглядит как похищение человека, потому что все-таки Протасевича арестовали не совсем обычным способом — для этого была разработана целая операция, которая оказалась успешной, причем с привлечением большого количества средств, включая самолет Миг-29, который перехватывал рейс Афины — Вильнюс.
Поэтому, с одной стороны, конечно, Протасевич явно не подходит под определение невинного агнца или жертвы. По белорусским законам Протасевич — преступник, который бегал от белорусского закона, рассчитывал на то, что никогда не окажется в зоне действия белорусских спецслужб. Я не берусь комментировать, насколько он участвовал или не участвовал в карательных операциях украинских войск на Донбассе, что ему тоже вменяют, но в любом случае по законам той страны, чей паспорт у него в кармане, он преступник.
А с другой стороны, очень жаль, что наш мир скатился к тому, что международное право и международные правила перестают работать. Поэтому тут двоякое отношение к ситуации.
- Но ведь это далеко не беспрецедентная ситуация.
- Конечно, это начал не [президент Белоруссии Александр] Лукашенко, все это началось задолго до этих событий. Я считаю, что обычной практикой это сделали американцы и, собственно говоря, это они ввели правило, что когда им хочется кого-то где-то схватить, то любые средства хороши. И они так начали делать, невзирая ни на какое общественное мнение, ни на какие демократические стандарты.
Избитый пример — самолет [президента Боливии Хуана Эво] Моралеса. Куча людей, арестованных по всему миру, в чужой юрисдикции. Это подхватили и их союзники — та же самая Литва, которая сейчас больше всех истерит по поводу ареста Протасевича. Она примерно тем же самым занимается уже не один год, и были примеры, когда арестовали, например, гражданина Российской Федерации, военнослужащего, который ехал из Калининграда в Москву на поезде. Поезд, по идее, должен был какой-то экстерриториальностью обладать, но его ссадили с поезда и осудили под совершенно надуманным предлогом за события 1991 года в Вильнюсе.
Ситуация абсолютно зеркальная, и никого это не возмущало из тех, кто сегодня очень сильно возмущается. Хотя, повторюсь, и белорусские действия не вполне правомочные — это в чистом виде спецоперация.
Хотя, повторюсь, что вот этот ящик Пандоры с нарушениями международных законов и правил открыли американцы. Но они посчитали, что если им это дозволено и разрешено поступать, как им захочется, с любыми гражданами любых стран мира на любых территориях, то это касается исключительно их самих и отчасти их союзников и клиентов типа литовцев, а другим, особенно их оппонентам, это не позволено. Отсюда, собственно говоря, такая реакция.
То есть опять работает старая римская поговорка «что дозволено Юпитеру, не дозволено быку». А вот Александр Григорьевич Лукашенко посчитал, что на своей территории он тоже Юпитер и будет поступать так, как ему подсказывает его политическая логика и его политическая целесообразность.
Насколько правомерно было проводить такую операцию со стороны белорусских спецслужб — это вопрос для дискуссии. Но в любом случае белорусские спецслужбы на чужую территорию не вторгались, его из других стран, как это делает «Моссад» или Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов, не выкрадывали, поэтому истерика, которую сейчас развернули относительно белорусов, — это, конечно, всё от лукавого, это чистой воды пропаганда и удобный повод.
- Не станет ли это удобным поводом приплести сюда заодно и Москву? Например, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк уже заявил, что главным организатором и выгодоприобретателем задержания Протасевича якобы является Россия.
— Это понятно, слушайте, даже если метеорит упал бы на Киев или на Вашингтон, то все равно понятно, что была бы виновата Россия, военно-космические силы и прочее. Здесь это всерьез воспринимать невозможно. Если бы они могли надавить так, как хотят, то давно бы надавили. А погавкать… Ну, собака лает — караван идет.
Президент Австрии вчера на брифинге уже призвал не спекулировать на теме российского участия, но спекулировать все равно будут — у них работа такая.
- Как себя следует вести Москве?
— Я, конечно, не могу советовать российским властям, но я бы занял более или менее нейтральную позицию в этом вопросе, собственно, как и сделал [глава МИД РФ Сергей] Лавров. Он не вставал ни на ту ни на другую сторону, предложил: давайте разбираться, давайте создадим комиссию-перекомиссию, сядем за стол переговоров… Собственно, как делают западники, когда их союзники или клиенты попадают в аналогичные ситуации, хотя в последнее время западники даже этого не делают.
- Беда сейчас только снаружи? Не грозит ли Беларуси очередная волна протестов?
— Нет, в этой ситуации нет. Там Лукашенко и спецслужбы белорусские настолько закрутили гайки, что там просто желающих высовываться практически нет. Люди получают настолько серьезные сроки, что игра в этот спорт, что называется, не стоит свеч. Поэтому я уверен, что никаких протестов по поводу Протасевича сейчас не будет. Надеюсь, я не ошибаюсь.
Думаю, оппозиция станет несколько более осторожной после этой ситуации, потому что видно, что Лукашенко показал, что он настроен очень серьезно и его серьезный настрой распространяется не только на внутреннюю политику, но и на внешнюю.
- А что насчет самого Протасевича? Сейчас все вспомнили, что Беларусь — это страна со смертной казнью. Нет оснований полагать, что он может подпасть под какие-то расстрельные статьи?
— Нужны какие-то уж совсем веские основания для этого, не думаю, что тут не настолько кровожадный образ нужен руководству Белоруссии. Хотя срок ему светит очень серьезный. Там людей и за гораздо более легкие нарушения сажают на даже для России невиданные сроки, а тут случай как раз тот, что срок он получит серьезный. Но смертная казнь даже для Белоруссии будет перебором.