Организовывая спецоперацию по задержанию журналиста Романа Протасевича, белорусские власти воспользовались опытом американцев, задавших тенденцию на игнорирование международного права во имя государственных интересов, отметил политолог и журналист Алексей Кочетков

Алексей Кочетков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина Украина.ру.

- Алексей, самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. На борту находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta, главред также признанного экстремистским Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич, который был задержан. На ваш взгляд, насколько правомерны были эта посадка самолета и это задержание?

— Конечно, все это выглядит как похищение человека, потому что все-таки Протасевича арестовали не совсем обычным способом — для этого была разработана целая операция, которая оказалась успешной, причем с привлечением большого количества средств, включая самолет Миг-29, который перехватывал рейс Афины — Вильнюс.

Поэтому, с одной стороны, конечно, Протасевич явно не подходит под определение невинного агнца или жертвы. По белорусским законам Протасевич — преступник, который бегал от белорусского закона, рассчитывал на то, что никогда не окажется в зоне действия белорусских спецслужб. Я не берусь комментировать, насколько он участвовал или не участвовал в карательных операциях украинских войск на Донбассе, что ему тоже вменяют, но в любом случае по законам той страны, чей паспорт у него в кармане, он преступник.

А с другой стороны, очень жаль, что наш мир скатился к тому, что международное право и международные правила перестают работать. Поэтому тут двоякое отношение к ситуации.

- Но ведь это далеко не беспрецедентная ситуация.

Бесполётная зона. Ударит ли задержание Протасевича по Белоруссии © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк Александр] Лукашенко, все это началось задолго до этих событий. Я считаю, что обычной практикой это сделали американцы и, собственно говоря, это они ввели правило, что когда им хочется кого-то где-то схватить, то любые средства хороши. И они так начали делать, невзирая ни на какое общественное мнение, ни на какие демократические стандарты.

Избитый пример — самолет [президента Боливии Хуана Эво] Моралеса. Куча людей, арестованных по всему миру, в чужой юрисдикции. Это подхватили и их союзники — та же самая Литва, которая сейчас больше всех истерит по поводу ареста Протасевича. Она примерно тем же самым занимается уже не один год, и были примеры, когда арестовали, например, гражданина Российской Федерации, военнослужащего, который ехал из Калининграда в Москву на поезде. Поезд, по идее, должен был какой-то экстерриториальностью обладать, но его ссадили с поезда и осудили под совершенно надуманным предлогом за события 1991 года в Вильнюсе.

Ситуация абсолютно зеркальная, и никого это не возмущало из тех, кто сегодня очень сильно возмущается. Хотя, повторюсь, и белорусские действия не вполне правомочные — это в чистом виде спецоперация.

Хотя, повторюсь, что вот этот ящик Пандоры с нарушениями международных законов и правил открыли американцы. Но они посчитали, что если им это дозволено и разрешено поступать, как им захочется, с любыми гражданами любых стран мира на любых территориях, то это касается исключительно их самих и отчасти их союзников и клиентов типа литовцев, а другим, особенно их оппонентам, это не позволено. Отсюда, собственно говоря, такая реакция.

То есть опять работает старая римская поговорка «что дозволено Юпитеру, не дозволено быку». А вот Александр Григорьевич Лукашенко посчитал, что на своей территории он тоже Юпитер и будет поступать так, как ему подсказывает его политическая логика и его политическая целесообразность.

Казус Протасевича. Как Белоруссия вспомнила о мировом опыте © Commons.wikimedia/Adrian Pingstone

- Не станет ли это удобным поводом приплести сюда заодно и Москву? Например, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк уже заявил, что главным организатором и выгодоприобретателем задержания Протасевича якобы является Россия.

— Это понятно, слушайте, даже если метеорит упал бы на Киев или на Вашингтон, то все равно понятно, что была бы виновата Россия, военно-космические силы и прочее. Здесь это всерьез воспринимать невозможно. Если бы они могли надавить так, как хотят, то давно бы надавили. А погавкать… Ну, собака лает — караван идет.

Президент Австрии вчера на брифинге уже призвал не спекулировать на теме российского участия, но спекулировать все равно будут — у них работа такая.

- Как себя следует вести Москве?

— Я, конечно, не могу советовать российским властям, но я бы занял более или менее нейтральную позицию в этом вопросе, собственно, как и сделал [глава МИД РФ Сергей] Лавров. Он не вставал ни на ту ни на другую сторону, предложил: давайте разбираться, давайте создадим комиссию-перекомиссию, сядем за стол переговоров… Собственно, как делают западники, когда их союзники или клиенты попадают в аналогичные ситуации, хотя в последнее время западники даже этого не делают.

Прерванный полет. Как Украина помогла Лукашенко поймать соавтора «Нехты» Протасевича © REUTERS, Stringer - Беда сейчас только снаружи? Не грозит ли Беларуси очередная волна протестов?

— Нет, в этой ситуации нет. Там Лукашенко и спецслужбы белорусские настолько закрутили гайки, что там просто желающих высовываться практически нет. Люди получают настолько серьезные сроки, что игра в этот спорт, что называется, не стоит свеч. Поэтому я уверен, что никаких протестов по поводу Протасевича сейчас не будет. Надеюсь, я не ошибаюсь.

Думаю, оппозиция станет несколько более осторожной после этой ситуации, потому что видно, что Лукашенко показал, что он настроен очень серьезно и его серьезный настрой распространяется не только на внутреннюю политику, но и на внешнюю.

- А что насчет самого Протасевича? Сейчас все вспомнили, что Беларусь — это страна со смертной казнью. Нет оснований полагать, что он может подпасть под какие-то расстрельные статьи?

— Нужны какие-то уж совсем веские основания для этого, не думаю, что тут не настолько кровожадный образ нужен руководству Белоруссии. Хотя срок ему светит очень серьезный. Там людей и за гораздо более легкие нарушения сажают на даже для России невиданные сроки, а тут случай как раз тот, что срок он получит серьезный. Но смертная казнь даже для Белоруссии будет перебором.