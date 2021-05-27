Актер «Студии Квартал 95» Евгений Кошевой рассказал о премьере комедии «Кролик Питер 2», где он озвучил одного из персонажей в украинском дубляже. Новость об этом появилась в сториз Instagram артиста 26 мая

В украинских детсадах и школах детей кормят плесенью © СС0, pixabay

«Кролик…У меня нет морковки. Хотя она я знаю где. Она не мытая. Зачем?», — сказал артист, поднимая с пола овощ. При этом в подписи к публикации комик написал «Про морковку прям болт».

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Из публикации Кошевого понятно, что вместе с ним над озвучкой мультфильма работал известный на Украине повар-русофоб Евгений Клопотенко. Каких именно персонажей они озвучивали комик умолчал.