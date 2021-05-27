Показывать мультфильм в кинотеатрах начнут с 3 июня, а допремьерный показ прошел в четверг, 27 мая. На мероприятии комик подошел к плакату ленты, где увидев кролика, решил пошутить про морковку.
«Кролик…У меня нет морковки. Хотя она я знаю где. Она не мытая. Зачем?», — сказал артист, поднимая с пола овощ. При этом в подписи к публикации комик написал «Про морковку прям болт».
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Из публикации Кошевого понятно, что вместе с ним над озвучкой мультфильма работал известный на Украине повар-русофоб Евгений Клопотенко. Каких именно персонажей они озвучивали комик умолчал.