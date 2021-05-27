В магазине «Центровой» города Николаева задержали нетрезвого продавца редиски с ножом. С помощью холодного оружия мужчина пытался убедить покупателей в том, что им нужен этот овощ, в противном случае обещал убить. Об этом 27 мая написали «Новости-N»

Продавец торговой точки, в которой произошел инцидент, рассказала, что нападавшему примерно 30 лет, он пришел в магазин в качестве покупателя, однако вскоре достал принесенный с собой редис и предложил окружающим купить его. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и на отказы приобретать его овощи долго не реагировал.

Примерно через 10 минут настойчивых требований о покупке редиса поговорить с мужчиной вышел грузчик магазина, тогда его собеседник достал нож и стал угрожать убийством.

Сотрудники торговой точки вызвали полицию, прибывшие правоохранители задержали нетрезвого правонарушителя. Уже в отделении он объяснил, что просто так пошутил, а убивать никого не собирался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: САМУЮ КРАСИВУЮ ЗАМУЖНЮЮ УКРАИНКУ ВЫБРАЛИ В КИЕВЕ.

Какие именно обвинения предъявят излишне активному продавцу овощей, в полиции пока не сообщили. Возможно, это будет «Угроза убийством» с максимальной санкцией в виде лишения свободы сроком до двух лет.