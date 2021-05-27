Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина планирует перейти к использованию американских реакторов SMR-160 компании «Вестингауз». Это малые реакторы, которые, как заявляется, как раз могут маневрировать.
«Это всего лишь проект. Поэтому оно и появилось вот здесь, на Украине. Это попытка за счет «Энергоатома» и его ресурсов, базы, которая существует здесь, возложить на Украину риски, связанные с этой разработкой», — пояснил эксперт.
В России есть подобные проекты, малые реакторы, но они основываются на другой инженерной концепции, а здесь полноценный блок, но он должен работать в маневренном режиме, подчеркнул Корольчук.
Использование базы «Энергоатома» для данной разработки возможно, но это может привести к очень тяжелым последствиям, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.