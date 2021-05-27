Говорить об использовании американских реакторах на украинских АЭС сейчас нет смысла, так как это еще теоретический проект. Еще даже не создан прототип этого реактора. Об этом рассказал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в интервью изданию Украина.ру

Юрий Корольчук: Украина становится полигоном для опасных экспериментов США в ядерной энергетике © РИА Новости Украина / Константин Гришин Владимир Зеленский заявлял, что Украина планирует перейти к использованию американских реакторов SMR-160 компании «Вестингауз». Это малые реакторы, которые, как заявляется, как раз могут маневрировать.

«Это всего лишь проект. Поэтому оно и появилось вот здесь, на Украине. Это попытка за счет «Энергоатома» и его ресурсов, базы, которая существует здесь, возложить на Украину риски, связанные с этой разработкой», — пояснил эксперт.

В России есть подобные проекты, малые реакторы, но они основываются на другой инженерной концепции, а здесь полноценный блок, но он должен работать в маневренном режиме, подчеркнул Корольчук.

Использование базы «Энергоатома» для данной разработки возможно, но это может привести к очень тяжелым последствиям, заключил собеседник издания.

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