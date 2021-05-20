Украинские власти серьезно рискуют, когда дают добро на различные эксперименты в атомной энергетике, рассказал киевский энергоэксперт Юрий Корольчук в интервью изданию Украина.ру

Не секрет, что использующиеся на украинских атомных электростанциях (АЭС) реакторы в подавляющем большинстве произведены еще в прошлом веке.

Их срок эксплуатации уже подошел к концу, но украинские власти не стали закупать новые реакторы, продлив срок службы имеющихся. Теперь и продленный срок подходит к концу.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал несколько громких заявлений об использовании на украинских АЭС американских реакторов и даже о возможной локализации их производства в стране.

Юрий Корольчук рассказал о состоянии украинской атомной энергетики и о том, что кроется за громкими заявлениями украинских властей.

- Юрий, каково состояние электрогенерирующих мощнотей украинских АЭС?

— Сейчас речь идет о том, чтобы продлить в очередной раз сроки эксплуатации блоков. Все блоки уже прошли эту процедуру, и для некоторых ее могут провести повторно, продлив их время работы еще на 10 лет.

Филарет освятит ядерные испытания на просроченных реакторах Ровенской АЭС © Facebook, Патріарх Філарет

Можно ли будет дальше продлевать их эксплуатацию — большой вопрос.

Вообще становящаяся все более острой проблема тарифов на электричество возникает в том числе из-за того, что «Энергоатому» нужно выводить из эксплуатации эти энергоблоки, а покупать новые — на это нет денег.

- Советские и российские энергоблоки ВВЭР считаются надежными, если с ними не проводить экспериментов, как в свое время на Чернобыльской АЭС. Однако в последние годы постоянно появляются сообщения, что тот или иной блок на различных украинских АЭС останавливается. С чем это связано?

— Нужно понимать, что нагрузка на АЭС в 2014-16 годах была очень большая из-за того, что пытались маневрировать энергоблоками: увеличивали их мощность, понижали.

Атомная беда. Грозит ли Украине новый Чернобыль? © commons.wikimedia.org, DENAMAX

Они там попали на то, что стал необходим очень серьезный ремонт энергоблока. Меняли оборудование, которое пострадало от их экспериментов.

И эта проблема осталась. То, что энергоблоки часто сейчас выходят из строя и становятся на ремонт, это следствие того, что их пытались использовать неестественным для них образом.

- Насколько серьезно стоит вопрос их замены после этих экспериментов?

— Знаете, наши энергоблоки — как хорошая, но старая машина, которой постоянно нужно внимание, бережная эксплуатация и небольшой ремонт то там, то здесь.

В этом нет ничего удивительного, но в то же время на это нужны деньги, которых не хватает. Эти ремонты откладывают, так как платить подрядчикам нечем.

- А возможна ли модернизация энергоблоков на украинских АЭС? Работает ли «Энергоатом» в данном направлении?

— Речь о модернизации украинских реакторов не идет. Задача ставится только осуществлять вовремя текущий ремонт.

Модернизировать блок АЭС ВВЭР-1000 — это в лучшем случае усилить вопросы безопасности. Данный вопрос контролирует МАГАТЭ, они периодически ставят новые задачи, их выполняют.

Серьезная модернизация, с тем чтобы блок работал лучше, чтобы появилась возможность маневрировать (изменять его мощность в случае необходимости. — Ред.) или повысить его мощность и КПД, была бы очень полезна для украинской энергосистемы, но ее не будет.

- Зеленский заявлял, что Украина планирует перейти к использованию американских реакторов SMR-160 компании «Вестингауз». Это малые реакторы, которые, как заявляется, как раз могут маневрировать. Как вы считаете, Украина будет их покупать?

— Даже говорить об этом сейчас нет смысла, так как это еще теоретический проект. Еще даже не создан прототип этого реактора, не испытали его.

- То есть их еще нет вообще?

— Совершенно верно. Это всего лишь проект. Поэтому оно и появилось вот здесь, на Украине. Это попытка за счет «Энергоатома» и его ресурсов, базы, которая существует здесь, возложить на Украину риски, связанные с этой разработкой.

Росатом подключился к созданию робота-атомохода для разработки недр в Арктике © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Пока это просто теория, которая существует на бумаге, а практики нет.

Использование базы «Энергоатома» для данной разработки возможно, но к чему это приведет? Я боюсь, что могут быть нехорошие последствия.

- А насколько оправданно использование малых реакторов с экономической точки зрения? Будет ли вырабатываемая на них электроэнергия дешевой?

— Выгоднее, конечно, строить большие реакторы, даже те, которые маневрируют. Те, что и сейчас делают: российские ВВЭР-1200, ВВЭР-1400.

Они дают объемы производства электроэнергии, которые позволяют выставить наиболее низкую цену для потребителей.

Малые реакторы с точки зрения стоимости киловатта существенно дороже обходятся, хотя их строительство может быть и дешевле.