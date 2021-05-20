Не секрет, что использующиеся на украинских атомных электростанциях (АЭС) реакторы в подавляющем большинстве произведены еще в прошлом веке.

Их срок эксплуатации уже подошел к концу, но украинские власти не стали закупать новые реакторы, продлив срок службы имеющихся. Теперь и продленный срок подходит к концу.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал несколько громких заявлений об использовании на украинских АЭС американских реакторов и даже о возможной локализации их производства в стране.

Юрий Корольчук рассказал о состоянии украинской атомной энергетики и о том, что кроется за громкими заявлениями украинских властей.

- Юрий, каково состояние электрогенерирующих мощнотей  украинских АЭС?

— Сейчас речь идет о том, чтобы продлить в очередной раз сроки эксплуатации блоков. Все блоки уже прошли эту процедуру, и для некоторых ее могут провести повторно, продлив их время работы еще на 10 лет.

Филарет освятит ядерные испытания на просроченных реакторах Ровенской АЭС
Филарет освятит ядерные испытания на просроченных реакторах Ровенской АЭС
© Facebook, Патріарх Філарет
В 2023 году подходит к завершению продленный срок службы реактора Южноукраинской АЭС, еще у трех реакторов — в 2025 году, до 2031-го — еще у шести. Их срок службы могут продлить до 40-х годов.

Можно ли будет дальше продлевать их эксплуатацию — большой вопрос.

Вообще становящаяся все более острой проблема тарифов на электричество возникает в том числе из-за того, что «Энергоатому» нужно выводить из эксплуатации эти энергоблоки, а покупать новые — на это нет денег.

- Советские и российские энергоблоки ВВЭР считаются надежными, если с ними не проводить экспериментов, как в свое время на Чернобыльской АЭС. Однако в последние годы постоянно появляются сообщения, что тот или иной блок на различных украинских АЭС останавливается. С чем это связано?

— Нужно понимать, что нагрузка на АЭС в 2014-16 годах была очень большая из-за того, что пытались маневрировать энергоблоками: увеличивали их мощность, понижали.  

Атомная беда. Грозит ли Украине новый Чернобыль?
Атомная беда. Грозит ли Украине новый Чернобыль?
© commons.wikimedia.org, DENAMAX
Это делать с имеющимися у нас реакторами не рекомендуется, но это делали. В итоге это привело к убыткам, на Ровенской АЭС были нештатные ситуации.

Они там попали на то, что стал необходим очень серьезный ремонт энергоблока. Меняли оборудование, которое пострадало от их экспериментов.

И эта проблема осталась. То, что энергоблоки часто сейчас выходят из строя и становятся на ремонт, это следствие того, что их пытались использовать неестественным для них образом.

- Насколько серьезно стоит вопрос их замены после этих экспериментов?

— Знаете, наши энергоблоки — как хорошая, но старая машина, которой постоянно нужно внимание, бережная эксплуатация и небольшой ремонт то там, то здесь.

В этом нет ничего удивительного, но в то же время на это нужны деньги, которых не хватает. Эти ремонты откладывают, так как платить подрядчикам нечем.

- А возможна ли модернизация энергоблоков на украинских АЭС? Работает ли «Энергоатом» в данном направлении?

— Речь о модернизации украинских реакторов не идет. Задача ставится только осуществлять вовремя текущий ремонт.

Модернизировать блок АЭС ВВЭР-1000 — это в лучшем случае усилить вопросы безопасности. Данный вопрос контролирует МАГАТЭ, они периодически ставят новые задачи, их выполняют.

Серьезная модернизация, с тем чтобы блок работал лучше, чтобы появилась возможность маневрировать (изменять его мощность в случае необходимости. — Ред.) или повысить его мощность и КПД, была бы очень полезна для украинской энергосистемы, но ее не будет.

- Зеленский заявлял, что Украина планирует перейти к использованию американских реакторов SMR-160 компании «Вестингауз». Это малые реакторы, которые, как заявляется, как раз могут маневрировать. Как вы считаете, Украина будет их покупать?

— Даже говорить об этом сейчас нет смысла, так как это еще теоретический проект. Еще даже не создан прототип этого реактора, не испытали его.

- То есть их еще нет вообще?

— Совершенно верно. Это всего лишь проект. Поэтому оно и появилось вот здесь, на Украине. Это попытка за счет «Энергоатома» и его ресурсов, базы, которая существует здесь, возложить на Украину риски, связанные с этой разработкой.

Росатом подключился к созданию робота-атомохода для разработки недр в Арктике
Росатом подключился к созданию робота-атомохода для разработки недр в Арктике
© РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
В России есть подобные проекты, малые реакторы, но они основываются на другой инженерной концепции. А здесь полноценный блок, но он должен работать в маневренном режиме.

Пока это просто теория, которая существует на бумаге, а практики нет.

Использование базы «Энергоатома» для данной разработки возможно, но к чему это приведет? Я боюсь, что могут быть нехорошие последствия.

- А насколько оправданно использование малых реакторов с экономической точки зрения? Будет ли вырабатываемая на них электроэнергия дешевой?

— Выгоднее, конечно, строить большие реакторы, даже те, которые маневрируют. Те, что и сейчас делают: российские ВВЭР-1200, ВВЭР-1400.  

Они дают объемы производства электроэнергии, которые позволяют выставить наиболее низкую цену для потребителей.

Малые реакторы с точки зрения стоимости киловатта существенно дороже обходятся, хотя их строительство может быть и дешевле. 