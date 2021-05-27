Самым умным из украинских олигархов сегодня является Виктор Пинчук, который быстро продает свои активы и пытается уйти из Украины. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Олег Царев: кто он © Нина Зотина Алексей Данилов ранее заявил, что на Украине по поручению президента готовится закон об олигархах и к таковым хотят отнести 13 человек. В то же время высказывается мнение, что в случае раскулачивания олигархов Украина окончательно потеряет свой суверенитет и что транснациональные корпорации (ТНК) будут для этой страны большим злом.

Пинчук понимает, что, несмотря на то что на протяжении многих лет он финансировал демократов, помогал демократам, был рупором, ногами и руками Фонда Сороса и самого Сороса, на пути исторического процесса он все равно не встанет, пояснил эксперт.

«Самое щадящее, что может с ним произойти, — ему дадут продать свои активы и получить деньги. Они рассчитаются этими напечатанными американскими бумажками, рассчитаются с тем, кого они не смогут уничтожить. В любом случае заберут влияние и активы по Украине», — указал Царев.

Собеседник издания добавил, что Ринат Ахметов еще надеется выстроить отношения с Викторией Нуланд через Арсения Яценюка, чтобы эти отношения позволили ему сохраниться в качестве единственного олигарха на Украине, но эти надежды тщетные, потому что невозможно стоять на пути исторических процессов.

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