Американцы готовятся зачистить Украину от самостоятельных игроков, считает украинский политик Олег Царев

- Олег Анатольевич, в украинских и в российских СМИ постоянно возникает тема того, что якобы Вашингтонский обком поставил перед президентом Зеленским задачу — зачистить Украину от олигархов. Эта информация соответствует, на ваш взгляд, действительности?

— Мы, по-моему, с вами были первыми, кто об этом стал говорить. Сразу после Нового года мы в эфире видеоканала Украина.ру сказали о том, что получена команда от американцев зачистить Украину от олигархов. В этом нет ничего нового. В принципе они движутся по накатанному сценарию.

- Американцы — люди прагматичные, решения с кондачка не принимают. Я не уверен, что если есть такое решение, то оно было эмоциональным. Они должны были продумать, как мне кажется, все последствия этого шага. Так вот, по большому счету в 2014 году зачистку Новороссии от "ватников" провели не украинские националисты, не украинское государство как таковое, а украинские олигархи. Мариуполь пал, потому что этому поспособствовал Ахметов, а роль Коломойского во всех этих событиях вообще трудно переоценить. В таком случае получается, что если Украину зачистят от олигархов, то, по большому счету, ее в случае повторной Русской весны защищать, наверное, будет некому. Так получается? Американцы думают, наверное, что сейчас они подготовили украинскую армию, поэтому Украина сильна как никогда, и поэтому от услуг олигархов можно отказаться. Так?

— Все логично, начиная с 2014 года я писал у себя в социальных сетях, что будет принято решение по «Приватбанку».

- Почему?

— Потому что я встречался с сотрудниками МВФ здесь, в Москве, это одна большая организация, они мне показывали расчеты, показывали, сколько Коломойский "выпиливает" денег из бюджета Украины. В общем, это был не секрет, такой же деятельностью он занимался еще при Януковиче, я общался тогда плотно с Минфином как депутат из Комитета экономической политики, и каждый раз Коломойский выкручивал руки, требовал рефинансирования под угрозой того, что он обрушит рынок депозитов на Украине.

Я сейчас обанкрочусь, дайте мне срочно деньги. И это было просто вымогательство. При американцах, мы помним, курс гривны обрушился тогда, когда Коломойский получил рефинансирование под потерянные крымские активы.

Он тогда три раза их продал. Первый раз он получил чрезвычайно высокую оценку своим крымским активам. Получил рефинансирование из Нацбанка и, получив эти деньги, тут же вывалил их на рынок, чтобы купить доллары, из-за чего гривна упала. Просто гривна не выдержала такого количества денег.

Он первый раз продал их Нацбанку, второй раз он в европейских судах выставил иски Российской Федерации, сейчас пытается компенсацию получить. И была у него еще одна операция, когда он пытался за копейки через подставных лиц активы в Крыму купить.

- Он занимался подобными вещами и при Януковиче, и при Порошенко?



— Это он делал всегда. Гигантские деньги выплывали из бюджета Украины. Петр Порошенко с этим мирился. Коломойский неоднократно возмущался позицией Порошенко по Приватбанку по той причине, что последний получал 25% от рефинансирования. Кстати, Порошенко саботировал движение МВФ и американцев по приватизации Приватбанка сколько мог. Вы помните, с Коломойским боролись руками зарубежных партнеров Украины. Не Украина стояла в авангарде этого движения, а именно зарубежные партнеры. Поэтому нет ничего нелогичного в том, что американцы хотят зачистить Украину от олигархов.

Да, вклад Коломойского очень высок в зачистку Юго-Востока. Мы помним, как батальон «Азов» 9 мая расстрелял милиционеров в Мариуполе. Мы знаем, что именно Коломойский организовал 2 мая в Одессе, потому что он хотел поставить там своего губернатора. И поставил Игоря Палицу.

Коломойский также договорился с Кернесом и убедил его под гарантии того, что тот останется руководить в Харькове, дал обязательства и Добкину. В итоге зачистил Харьков. Про Днепропетровск и так все понятно. В Запорожье с "300 спартанцами" расправились националисты, приехавшие из Днепропетровска. Коломойский практически тогда весь Юго-Восток зачистил.

Да, его вклад, конечно, в подавлении Русской весны неоценимый, но, тем не менее, исторические процессы идут таким образом, что, несмотря на личный вклад, олигархов хотят зачистить, потому что их деятельность на Украине невыгодна. Соединенные Штаты замучились финансировать Украину: они финансируют, вливают деньги через МВФ, а эти деньги растаскивают олигархи.

Растаскивают через скрутки по НДС. В итоге они получают возможность воровать из бюджета, и эти деньги идут в офис президента и идут олигархам.

Контрабанда, энергорынок, электроэнергия, нефть — это все, на чем стоят олигархи, на чем зарабатывают и Коломойский, и Ахметов, и все остальные. Народ стал беднее, они стали богаче. Эти цифры есть в интернете, их легко посмотреть. А это деньги Соединенных Штатов, деньги американских налогоплательщиков.

- Я все понимаю. Но в жизни всякое случается. Государство государством, американцы американцами, но олигархи более динамичные, чем неповоротливое, бюрократическое государство…

— Я понимаю, что вы хотите сказать. Если вдруг изменится ситуация, опять понадобятся олигархи. Во-первых, еще во время Майдана я говорил о том, что объективно олигархов, если придут иностранцы, не будет. И, тем не менее, олигархи тогда не послушались, у них и выхода не было, им выкрутили руки, мы помним, как Байден, Нуланд, еще не встретившись с Януковичем, приезжая на Украину, проводили кулуарные встречи на Украине с олигархами, выкладывали на каждого папочку, и те меняли свою позицию. И, тем не менее, это объективная реальность.

Вы понимаете, можно спорить, с чем угодно, можно входить в какие-то частности, но есть исторический процесс. У нас сейчас олигархический капитализм на Украине. Что значит «олигархический капитализм»? Это значит, что олигархи финансируют политические партии, у них есть свои СМИ.

Они проходят в парламент, каждый олигарх имеет партийную квоту, а потом парламент является торговой площадкой, где расторговываются бюджетные средства. Потом за те деньги, которые были вложены в политику, получаются государственные подряды, какие-то темы, где каждый конкретный олигарх получает свою долю бюджета.

Президент при этом должен выступать как арбитр. Но эта эпоха сменяется. Приходит время гигантских международных корпораций.

Американцы считают, что рисков уже по Украине нет. На Украине принят закон о том, что иностранные войска (это, кстати, грубое нарушение украинской Конституции) могут находиться на Украине все время. Так что тут будут организованы "базы отдыха", где американские "отпускники" будут находиться постоянно.

Натовские войска будут находиться на Украине. Они будут находиться на Юго-Востоке Украины, они будут находиться на Западе Украины. Сейчас к этому все идет, и некоторые базы такие работают: в Очакове, на Западной Украине. Там есть постоянные полигоны, где находятся американские военнослужащие.

Если такие базы будут организованы по всей Украине, если их будет много, если контингент будет достаточно большой, они будут чувствовать себя совершенно спокойно. И олигархи получили вместо фактора, который им нужен, фактор, который им мешает.

Решение по олигархам вызревало долго. Все эти расчеты есть, эмвээфовские мальчики все подсчитали: например, сколько утекает денег из украинского бюджета. Вывод ими сделан однозначный: олигархов надо убирать. Это неумолимый процесс, объективно-исторический.

- А бунтовать они против этих американских планов, что, не будут? Ведь они же поддержали Евромайдан, тем самым бунтуя против Януковича, который во время своего президентства захотел построить свой собственный олигархический клан, который получил название "младодонецких", и в этоге Янукович пал.



— Во-первых, я скажу, почему я не полностью согласен с вами. Да, недовольство олигархов было тем, что Янукович начал сам становиться олигархом. Как должно было быть, я вам рассказал, говоря о схеме олигархического капитализма. Там президент является арбитром.

Нельзя быть арбитром, если ты сам становишься олигархом и пытаешься откусывать у кого-то куски бизнеса, куски влияния. И, конечно же, недовольство было, но это не было недовольство, которое подвигло олигархов на бунт. Да, в какой-то степени все были заинтересованы в том, чтобы Евромайдан продолжался, чтобы Янукович ослаб и с ним было проще договориться.

Но никто из олигархов не выступил инициатором. Давайте оставим фактор Левочкина в стороне, это отдельный фактор, про который можно говорить очень долго. Олигархи были недовольны. Да и сейчас они недовольны. Они недовольны решениями СНБО, они понимают, что каждый из них стал уязвим при вот такой схеме, которую сейчас осуществляет Зеленский.

Они понимают, что на Украине нет закона, им не нравится то, что американцы ввели антикоррупционные органы, которыми управляют напрямую. Им не нравится, что американцы пытаются СБУ управлять напрямую. Олигархи каждый раз теряют какие-то рычаги влияния. Очень многие вопросы можно было решать через суды, напрямую вступая в коррупционную связь с судьями, каждый из них имеет свой пул судей, но сейчас американцы хотят взять суды под свой контроль.

Каждый раз они теряют свое влияние. Но при этом у них остается надежда. Например, Ахметов надеется, раз он не прекращалмного лет ежемесячно помогать Яценюку, то Яценюк выстроит отношения с Нуланд, и эти отношения позволят ему сохраниться, и он будет единственный олигарх, который останется на Украине. Но мне кажется, что эти надежды тщетные, потому что невозможно стоять на пути исторических процессов.

Если Украина стала капиталистическим государством и если она попала под контроль Запада, контроль будет считаться полным, когда будут фейковые партии без финансирования, без возможности взять откуда-то денег. В такой Украине не будет крупных игроков. Все крупные игроки будут транснациональными, причем только западные компании. Выкупят все активы. Плюс военные базы. Тогда они будут считать, что ситуация у них под контролем. В противном случае, если будут местные игроки, с которыми надо будет договариваться, это их не устроит.

- И все-таки будут или не будут олигархи бунтовать, ведь им перед лицом своей фактической смерти ничего иного не остается?

— На протяжении полутора-двух лет я наблюдаю попытки олигархов между собой договориться. Где-то проходят прямые встречи, где-то встречи проходят через посредников. Коломойский просит кого-то, кто-то разговаривает с кем-то другим из олигархов, вырабатывается общая политика, но два года ни о чем договориться они не могут.

Каждый рассчитывал, что в этой войне он быстренько, когда кого-то будут есть, схарчит чьи-то активы. Я когда-то смотрел, как ловили акулу. Так получилось, что фактически винтом ее разрубили пополам, у нее не было задней части. Она уже была фактически мертвая, но все равно хватала куски мяса, мясо проходило через пищевод, вываливалось обратно в океан, после чего акула разворачивалась и опять его хватала. Вот такой хватательный рефлекс у наших олигархов развит очень хорошо. Это уже на бессознательном уровне. Ничего они с собой поделать не могут.

Вот Пинчук, надо отдать ему должное, оказался самым умным среди них, он быстренько продает свои активы и пытается уйти из Украины, потому что понимает, что, несмотря на то что на протяжении многих лет финансировал демократов, помогал демократам, был рупором, ногами и руками Фонда Сороса и самого Сороса, на пути исторического процесса он все равно не встанет.

Самое щадящее, что может с ним произойти, — ему дадут продать свои активы и получить деньги. Они рассчитаются этими напечатанными американскими бумажками, рассчитаются с тем, кого они не смогут уничтожить. В любом случае заберут влияние и активы по Украине.