Актер и ведущий Станислав Садальский решил довести историю со «свадьбой» с певицей Людмилой Максаковой до степени бреда. В этот раз артист заявил, что несостоявшаяся «жена» его «обрюхатила и бросила». Юмор актера оценили его поклонники, которые продолжают писать комментарии на странице Садальского в Instagram 26 мая

«Соблазнила, обрюхатила и бросила», — подписал артист фото, на котором он сидит с оголенным животом. Пост он сопроводил хештегами «жених и невеста», «брошенка», «Максакова», «скучаю», «вернись».

«Заяву на нее», «Ну как можно бросить беременного?!», «Еще и маткапитал получит», «Подавай на алименты. Пусть содержит ближайшие 18 лет», «Вернется, какие ваши годы», «Вернется! Куда она от такого красавчика денется», «Будем рожать только для себя», «Обещать — еще не значит жениться!» — поддержали юмор Садальского его подписчики.

О том, что его давняя подруга 80-летняя Людмила Максакова «сделала ему предложение» Садальский объявил журналистам 18 мая, позже информацию прокомментировала сама певица, заявив, что «жениху» пора лечиться в специализированной клинике.

Между тем, музыкальный критик Сергей Соседов уверен, что «утку» о «свадьбе» артист придумал с ведома исполнительницы, просто чтобы пошутить и попиариться, ведь оба артиста люди состоятельные, живущие каждый своей жизнью, где нет места роману.

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Певица Людмила Максакова дважды была замужем, сначала за художником Феликсом-Львом Збарским, в этом браке у артистки родился сын Максим. Позже артистка вышла за известного немецкого математика Петера Андреаса Игенбергса, с ним у исполнительницы родилась дочь Мария, а сам союз просуществовал 44 года.

Станислав Садальский таким постоянством похвастаться не может, он состоял в официальных отношениях лишь однажды, вступив в брак еще в 1970-е годы. Избранницей эпатажного артиста стала гражданка Финляндии, которая была старше его на 15 лет. Женщина скончалась в 2017 году.

От этого брака у Садальского осталась дочь по имени Пирио, которая не знает русского, сам артист признавался, что не поддерживает с ней связь и видел ее лишь дважды в жизни.