О предстоящей свадьбе со своей давней подругой Садальский объявил во вторник, 18 мая. Коллеги по шоу-бизнесу отнеслись к заявлению артиста с соответствующим его персоне юмором. В частности, исполнитель роли Дукалиса Селин сказал, что слова Садальского никогда не стоит воспринимать всерьез, ведь он — тот еще фантазер.
«Стас — неисправимый лгун», — констатировал актер.
Окончательно и бесповоротно интригу Садальского разрушили журналисты, которые позвонили «невесте», Максакова ответила, что у ее названного жениха «с головой не в порядке» и ему давно пора в соответствующую клинику.
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Певица Людмила Максакова дважды была замужем, сначала за художником Феликсом-Львом Збарским, в этом браке у артистки родился сын Максим. Позже певица вышла за известного немецкого математика Петера Андреаса Игенбергса, с ним у исполнительницы родилась дочь Мария, а сам союз просуществовал 44 года.
Станислав Садальский таким постоянством похвастаться не может, он состоял в официальных отношениях лишь однажды, вступив в брак еще в 70-е годы. Избранницей эпатажного артиста стала гражданка Финляндии, которая была старше его на 15 лет. Женщина скончалась в 2017 году.
От этого брака у Садальского осталась дочь по имени Пирио, которая не знает русского, сам артист признавался, что не поддерживает с ней связь и видел ее лишь дважды в жизни.