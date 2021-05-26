По словам политика, нормальные отношения с Россией Украина сможет выстроить только тогда, когда станет по-настоящему независимой от Запада.
«Да, я создаю партию левоцентристского толка. Я буду продолжать свою деятельность в этом направлении, в продвижении идеи адекватной политики и независимости Украины как от России, так и от Штатов», — сказал Шевченко.
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Ранее Шевченко заявил о том, что создаст свою политическую партию, если его исключат из нынешней. Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко ответил своему коллеге, что «надо отпускать людей, которые хотят в свободное плавание».
До этого Евгений Шевченко встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске, где они обсудили отношения двух стран.
После этого глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко объявил, что Шевченко не был делегирован на проведение переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, и потребовал от него объяснений, на которые Шевченко ответил отказом.
Позже Шевченко исключили из партии.