После того как Украина начала зачищать пророссийские силы в своем государстве, в течение времени она может ожидать ответных действий от России, сказал в интервью изданию Украина.ру украинский политолог Василь Вакаров

После домашнего ареста для депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и многих других действий, направленных на уничтожение пророссийских сил на Украине, Россия уже не сможет смотреть на эту страну как на партнера, полагает политолог.

«Думаю, что не так быстро и не так скоро, но действия в отношении Украины последуют», — сказал Вакаров.

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Киевский эксперт сказал, что будет с ОПЗЖ и Зеленским, если Медведчук уедет, и что, если нет © zagittya.com.ua Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

По версии следствия, оба в 2015 году якобы вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в РФ.

Ранее суд отказал прокуратуре в мере пресечения для Медведчука в виде ареста и отправил лидера партии под круглосуточный домашний арест. Депутат не может отлучаться из дома и должен все время носить средство электронного контроля.

После этого президент России Владимир Путин заявил о том, что РФ вынуждена будет начать реагировать на действия украинских властей, которые направлены на то, чтобы зачистить политическое пространство государства от тех сил, которые весьма заинтересованы в сотрудничестве с РФ.