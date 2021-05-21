Поэт и публицист Анна Ревякина в беседе с украинско-российским политологом Василём Вакаровым о реакции Москвы на зачистку пророссийских сил на Украине, об охоте на ведьм, открытой Зеленским, и о том, за чей счёт будет потепление отношений между США и Россией

Бой с тенью. Кто вывел на «войну с олигархами» Зеленского Василь, как Вы считаете, как отреагирует Москва на зачистку пророссийских сил на Украине? Промолчит, не заметит или будет предпринимать какие-то действия?

— Анна, риторически Москва уже отреагировала, была реакция Медведева, потом была реакция Путина, потом было разъяснение Пескова и Володина. Риторика жёсткая и очень плохая для Украины, во всяком случае, мне так видится. Как сказал Владимир Путин, что на Украину теперь следует смотреть как на анти-Россию, такая риторика звучит впервые. То есть теперь будут на Украину смотреть не как на партнёров, соседей, а иначе. Это очень жёсткое определение — анти-Россия. Последуют ли за этой риторикой действия? Думаю, что не так быстро и не так скоро, но действия в отношении Украины последуют.

— Василь, как Вы считаете, как сложившаяся ситуация отразится на жизни ЛДНР?

— Мне кажется, республики ещё больше будут втянуты в жизнь России. Они и сейчас уже очень сильно интегрированы и зависимы, а будут ещё сильней втянуты. И естественно, как теперь встречаться Зеленскому с Путиным? За последние недели катастрофически сузился круг вопросов, которые Путин может обсуждать с Зеленским, конечно, ничего хорошего это не сулит.

— Василь, очень многих поразил размер залога за Медведчука. Удивился даже судья, который попытался выяснить у представителей обвинения, чем они руководствовались при вычислении суммы. Почему триста миллионов, почему, например, не миллиард? Вразумительного ответа не последовало. Как Вы считаете, откуда такая огромная сумма?

— Эта сумма была названа генеральным прокурором Ириной Венедиктовой исключительно для того, чтобы убедить украинское общество в том, что её позиция в этом деле очень личная и очень патриотичная. Чем выше сумма залога, тем большим патриотом Венедиктова становится для украинцев. Ей хочется выглядеть огромным патриотом на фоне этой истории. Эта сумма про политику, а не про законность.

Медведчук и «обычаи войны», которой нет © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк - Василь, не кажется ли Вам, что Зеленский явно начал охоту на ведьм, что 2021 год становится неким аналогом 1937 года? В Киеве вооружённые люди ворвались в дом, где проживает Кличко, у одессита Всеволода Непогодина СБУ отобрала ноутбук и телефон. СБУ не дремлет и настроена очень решительно.

— Анна, я не считаю, что это 1937 год, всё же до событий 1937 года Украине ещё очень далеко. К сожалению, то, что происходит сейчас в Украине и с украинцами, лично для меня выглядит уже как традиция. Так зачищал поле Пётр Порошенко, так зачищал поле Виктор Янукович. Каждый президент Украины, который хотел остаться на второй срок, проводил именно такую политику. Как только принимается решение о втором сроке, начинается, грубо говоря, закручивание гаек. Он под видом олигархов прессует Медведчука, хотя обещал посадить Порошенко. А также идёт прессинг экспертов-политологов и так далее.

— Василь, лицо сегодняшней Украины — это нерасследование преступлений. Восьмой год ждут ответа и возмездия родственники погибших в Одессе 2 мая 2014 года, ждёт Валентина Павловна Бузина, когда же будут наказаны убийцы её сына. Когда это произойдёт? Когда честно, по гамбургскому счёту Украина одумается и накажет убийц? Произойдёт ли это вообще?

— Анна, в ближайшее время этого не произойдёт, потому что майдан и постмайданный период вывел на передний край тех людей, которые защищают страну, воюя с Россией. Россия давно назначена агрессором. И для них всё можно списать под это дело. Я считаю, что то, что произошло в Одессе, — это трагедия, но политически это выглядит как победа над сепаратистами. И убийство Олеся Бузины политически тоже выглядит как победа над сепаратизмом. В сегодняшней Украине как никогда ранее важен уровень патриотизма. Если ты патриот, но убийца, то тебя не посадят в тюрьму, ведь ты действовал в интересах Украины.

Как наказывать за Одессу, если один из организаторов находится в Верховной Раде? Для того чтобы действительно общество узнало всех виновных в трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, нужно, чтобы пришло время и сменилось как минимум несколько поколений политиков.

Президент кармы: как Зеленский перекладывает правосудие на потусторонние силы © РИА Новости, asn.in.ua - В последние дни многие эксперты говорят о возможном потеплении отношений между Россией и США. Явно отношения начали налаживаться, по крайней мере, есть такая попытка. Василь, как Вы считаете, какое у украинской власти отношение к тому, что отношения между США и РФ могут улучшиться, нет ли опасений на этот счёт?

— Я не согласен с тем, что отношения между США и Россией начинают налаживаться. Да, изменилась риторика, произошла встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена, работает связка Патрушев/Салливан. Однако результатов пока нет. Возможно, результаты будут после встречи Путина и Байдена. Потепления в отношении «Северного потока – 2» касаются не России, а исключительно Германии и отношений между Германией и США. В Украине очень негативно к этому относятся, поскольку мы подозреваем, что интересы Украины здесь не будут учтены. Президент Зеленский публично высказал свою негативную позицию по этому поводу. Касательно возможного «потепления» отношений между Россией и США — в Украине также очень настороженно к этому относятся. Мы боимся того, что это «потепление» произойдёт за наш счёт. Власти Украины озабочены тем, что мы можем перейти в зону влияния России.