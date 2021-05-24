В результате экстренной посадки самолета и задержания активиста Романа Протасевича Запад может ввести новые санкции против Белоруссии, а также отказаться пользоваться белорусским воздушным пространством, рассказал в интервью Украина.ру белорусский политолог Всеволод Шимов

Однако нужно понимать, что на Западе нет консолидированной позиции по Белоруссии, идет противоборство условных «ястребов» и «голубей», так что не исключено, что каких-то серьезных последствий Минску удастся избежать, полагает политолог.

«Возможно, последуют новые санкции и отказ европейских авиакомпаний от использования белорусского воздушного пространства. Собственно, латвийская компания AirBaltic уже заявила об этом», — сказал Шимов.

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Протасевича, сооснователя и бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.

Протасевич был на борту пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, летевшего по маршруту Афины — Вильнюс. Когда лайнер пролетал над территорией Белоруссии, экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска.

В аэропорту сообщили, что борт Ryanair запросил посадку из-за сообщения о бомбе. По данным Telegram-канала «Пул первого», близкого к президенту Белоруссии, экипаж Ryanair обратился к властям страны с просьбой принять лайнер, после чего президент Александр Лукашенко лично приказал «самолет разворачивать и принимать».