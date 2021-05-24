История с Протасевичем делает восстановление отношений официального Минска с Западом ещё более проблематичной, чем раньше. Возможно, последуют новые санкции и отказ европейских авиакомпаний от использования белорусского воздушного пространства, считает белорусский политолог Всеволод Шимов

- Всеволод, насколько законной и легитимной была операция белорусских властей по задержанию оппозиционного блогера Роман Протасевича?

— Протасевич находился в розыске, так что с точки зрения белорусского законодательства его задержание законно. Что касается посадки самолёта, то формально она произошла не из-за Протасевича, а из-за угрозы минирования. Так что белорусские власти по возможности подстраховались. Другой вопрос, что Запад эти аргументы вряд ли убедят.

- Что, по-вашему, Протасевич — серьезный противник белорусских властей? Серьёзная угроза?



— Сам по себе Протасевич вряд ли представлял серьезную угрозу, но символически его задержание, безусловно, значимо. Учитывая, что он считается одним из основателей телеграм-канала «Нехта», ставшего одним из главных "действующих лиц" прошлогодних событий в Белоруссии.

- Что его ждет? Есть у вас предположения?



— Сложно сказать. Возможно, его ожидает показательный процесс. Не исключено, что его показания сыграют какую-то роль в деле о государственном перевороте, о раскрытии которого объявили белорусские власти.

- Какими могут быть последствия для Белоруссии в связи с посадкой самолета и арестом блогера?

— Эта история делает восстановление отношений официального Минска с Западом ещё более проблематичной, чем раньше. Возможно, последуют новые санкции и отказ европейских авиакомпаний от использования белорусского воздушного пространства. Собственно, латвийская компания AirBaltic уже заявила об этом.

Однако нужно понимать, что на Западе нет консолидированной позиции по Белорусии, идёт противоборство условных "ястребов" и "голубей", так что не исключено, что сколько-нибудь серьезных последствий Минску удастся избежать.

- А что лично вы думаете о ситуации с задержанием Протасевича?



— Все это достаточно неожиданно. Минск зачем-то повышает ставки в игре и накаляет отношения с Западом, хотя, по логике, сейчас должен наступать этап замирения — учитывая, что непосредственная угроза для белорусской власти миновала.

Возможно, официальный Минск по каким-то причинам больше не верит в возможность возобновления былого многовекторного курса, и ему, что называется, нечего терять. А возможно, дело в том, что сейчас в аппаратных играх на коне условный силовой лагерь, сама легитимность которого держится на противостоянии внешним угрозам.

Условные либералы во главе с Макеем сейчас, напротив, слабы и не могут переломить этот конфронтационный тренд.