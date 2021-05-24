Олигархи влияют на внутреннюю политику Украины в первую очередь с точки зрения экономики. Они используют политическое влияние для того, чтобы грабительским образом зарабатывать деньги. Об этом рассказал политтехнолог и бывший председатель Совета министров ЛНР Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру

Марат Баширов: кто он © РИА Новости, Алексей Куденко Алексей Данилов ранее заявил, что на Украине по поручению президента готовится закон об олигархах и к таковым хотят отнести 13 человек. В то же время высказывается мнение, что в случае раскулачивания олигархов Украина окончательно потеряет свой суверенитет и что транснациональные корпорации (ТНК) будут для этой страны большим злом.

Этот грабительский способ заработка заключается в частности в том, что они не модернизируют старое производство и не занимаются внедрением зеленых технологий, как того сейчас требует Европа, отметил эксперт.

«Второе — они регулярно, что называется, зарабатывают на собственном населении. Мы видим, что стоимость, например, тепловой энергии при господине Зеленском выросла относительно того, что было при господине Порошенко, в три раза. Это высокие тарифы на газ, на электроэнергию, на воду — вот их основные источники, вот для чего им нужна политическая власть в первую очередь», — указал Баширов.

При этом, по его словам, олигархи точно так же подконтрольны Соединенным Штатам, потому что все их активы в конечном итоге оформлены и работают в первую очередь на западных площадках.

Поэтому если Соединенные Штаты захотят что-то сделать с кем-то из олигархов, то они просто заблокируют ему счета, как это было, например, какое-то время назад сделано с Игорем Коломойским в воспитательных целях, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.