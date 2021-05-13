Цель готовящегося на Украине закона об олигархах - не действительная деолигархизация, а стремление свести счеты с личными врагами президента Зеленского, считает политтехнолог Марат Баширов

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Марат, сегодня в Украине по поручению Зеленского готовится законопроект об олигархах, которые имеют слишком большое влияние на экономику, внутри- и внешнеполитические процессы. Отмечается, что это 13 человек, имена которых пока не называются. Как вы думаете, о ком может идти речь?

— Я бы в первую очередь обратил внимание на то, что этот законопроект появился после того, как политическая программа, политические действия господина Зеленского были раскритикованы госсекретарем США господином Блинкеном.

Зеленскому указали на то, что надо вести политику деолигархизации. При этом совершенно понятно, что это будет избирательный закон. Он будет направлен в первую очередь против тех, кого господин Зеленский считает своими личными врагами, а не тех, кто наносит ущерб Украине.

Там, очевидно, окажется господин Медведчук, но не окажется, например, господин Коломойский. Я думаю, что в этом списке не окажется господин Ахметов. Эта избирательность говорит о том, что на самом деле это политический закон.

Откровения Стефанчука: Власть «троек», семь параметров олигархов и компьютерный контроль © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

- А кто вообще такие олигархи? Насколько они влиятельны, насколько они действительно оказывают влияние на процессы, происходящие в Украине? Чем олигарх отличается от просто крупного бизнесмена?

— Здесь стоит сравнить Украину и Россию, где олигархов нет. Потому что олигарх — это крупный частный собственник, у которого есть властные рычаги. То есть он имеет возможность влиять на государственную политику.

Влияет в первую очередь тремя основными способами.

Первое — у них есть подконтрольные депутаты и подконтрольные государственные служащие в исполнительных органах власти.

Второе — они, как правило, создают теневую коррупционную систему. Они финансируют этих людей из представительных и исполнительных органов власти через систему незаконных заработков. Это не всегда, кстати сказать, наличные; часто это делается через офшоры.

И третье — в руках этих людей, как правило, есть свой медийный пул, средства массовой информации, через которые они ведут определенную информационную политику. Вот кто такие олигархи.

- В России мы видели такие фигуры как минимум до начала нулевых годов…

— Да, это были люди, которые владели какими-то промышленными или банковскими активами и одновременно владели серией средств массовой информации. Например, господин Гусинский, самым крупным информационным активом которого было НТВ.

При этом у них были свои депутаты в той же Государственной Думе, были люди, которые работали в правительстве Российской Федерации и занимали посты министров. У нас эта история исчезла после того, как на президентский пост пришел господин Путин.

Олигархия и независимость. Что Зеленский не понимает в Путине - Как вы полагаете, применим ли в этом смысле российский опыт к Украине?

— Нет, абсолютно неприменим по двум причинам. Первая — конституционное устройство Украины. У них огромное влияние на решения власти, на конфигурацию власти имеет Верховная Рада. При этом президентская власть очень слабая.

А второе — это внешнее управление. То есть Россия — это самостоятельное государство, а Украина находится под внешним управлением тех же Соединенных Штатов и определенных международных институтов, таких, например, как МВФ.

Но МВФ — это тоже Соединенные Штаты в конечном итоге. Просто это финансовая организация, которая оформляет, грубо говоря, кредиты для нужных стран.

Вот с этих двух точек зрения российский опыт не применим. Там свой Путин появиться не может.

- А надо ли вообще сокращать влияние олигархов на украинское общество? Могут ли они использовать это влияние во благо страны?

— Олигархи влияют на внутреннюю политику Украины в первую очередь с точки зрения экономики. Их цель на самом деле не политическое влияние ради политического влияния, а политическое влияние ради того, чтобы определенным образом зарабатывать деньги.

Последний бой? Зеленский начал войну с олигархами © пресс-служба президента Украины

Второе — они регулярно, что называется, зарабатывают на собственном населении. Мы видим, что стоимость, например, тепловой энергии при господине Зеленском выросла относительно того, что было при господине Порошенко, в три раза.

Это высокие тарифы на газ, на электроэнергию, на воду — вот их основные источники, вот для чего им нужна политическая власть в первую очередь.

При этом олигархи точно так же подконтрольны Соединенным Штатам, потому что все их активы в конечном итоге оформлены и работают в первую очередь на западных площадках.

Поэтому если Соединенные Штаты захотят что-то сделать с кем-то из олигархов, то они просто заблокируют ему счета, как это было, например, какое-то время назад сделано с господином Коломойским в воспитательных целях.

- Так как же Украина может избавиться от олигархов?

— Она не может сейчас от них избавиться. Для этого, во-первых, надо пересматривать конституцию, и во-вторых, уходить от внешнего управления.

Ни первое, ни второе, на мой взгляд, невозможно, пока сами их, что называется, суверены, те, кто патронирует эту страну, не откажутся от этой политики.

Вот когда они откажутся, тогда, очевидно, появятся какие-то шансы для того, чтобы изменить конституцию и пересмотреть экономическую политику внутри страны.