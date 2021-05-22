Президент Украины Владимир Зеленский не пойдет настолько далеко, чтобы отобрать бизнес у олигархов. Он просто заставит заплатить их за его предвыборную кампанию и потребует лояльности. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР Алексей Данилов ранее заявил, что на Украине по поручению президента готовится закон об олигархах и к таковым хотят отнести 13 человек. В то же время высказывается мнение, что в случае раскулачивания олигархов Украина окончательно потеряет свой суверенитет и что транснациональные корпорации (ТНК) будут для этой страны большим злом.

«Я не думаю, что Зеленский отнимет у Ахметова его металлургические заводы. Что, Зеленский много понимает в металлургии? Так далеко его задачи не идут. Если какой-то бизнес и будет изъят, то это будет небольшой объем в топливно-энергетическом секторе», — считает эксперт.

Что касается суверенитета, то задача Зеленского — сохранить собственный суверенитет над Украиной в борьбе и с транснациональными корпорациями, и с внутренними олигархами, уточнил Зубец.

Вообще не надо преувеличивать интерес транснациональных корпораций к украинским активам, поскольку там почти не осталось лакомых кусков, которые хотелось бы прийти и купить, а землю им отдадут и так, заключил собеседник издания.

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