Для США гораздо важнее сохранить Украину в качестве дешевого инструмента давления на Россию, чем продвигать интересы американского бизнеса на территории страны, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на Украине по поручению президента готовится закон об олигархах и к таковым хотят отнести 13 человек.

- Алексей Николаевич, это реальная деолигархизация, это имитация или это претензии к конкретным людям?

— Когда Зеленский шел на выборы, он сказал, что пришел к власти всего лишь на один срок. Якобы его задача выправить ситуацию в стране, а потом он вернется в шоу-бизнес. Сегодня он заявил о том, что идет на второй срок, забыв об обещаниях, которые он дал избирателям. Сегодня его задача сделать так, чтобы никто не помешал ему сохранить свой пост.

Для этого он начал репрессии против оппозиционных каналов и политиков вроде Виктора Медведчука, которому предъявлено обвинение в госизмене, а также затеял подавление олигархов. Он хочет создать для них некие условия, которые позволят ему в любой момент любого из них посадить в тюрьму или выгнать из страны, конфисковав их бизнес. Плюс ко всему понятно, что все СМИ, которые сегодня на Украине, олигархические. Поставив под контроль олигархов, вы автоматически получите контроль почти над всеми телеканалами. То есть главная задача деолигархизации — зачистка поляны, чтобы переизбраться на второй срок.

Вторая задача Зеленского — заработать денег. Понятно, что в связи с очень жестким экономическим кризисом денег в казне нет. Заработать денег для себя, своей команды и избирательной кампании (которая стоит сотни миллионов долларов) за счет коррупции, эксплуатации бюджета и поборов богатых людей невозможно. Поэтому надо либо взять деньги у олигархов, либо ликвидировать их.

Чёртова дюжина «друзей» Зеленского. Кого будут преследовать на Украине

Для этого нужно расчистить поле от олигархов. А Зеленский в качестве рецепта политического выживания выбрал полное подчинение США. Он пришел к власти, не имея своего собственного ресурса, и те же олигархи стали тащить его в разные стороны, переманивая депутатов «Слуги народа» в свои группы и фракции. И для того чтобы не потерять голову, власть и имущество в этой борьбе, Зеленский решил прислониться к самому сильному, то есть к американскому послу. Зеленский делает все, что ему приказывают американцы, ровно потому, что он считает это залогом своего личного выживания и личного благополучия.

- Насколько ему это удастся?

— Пока, как показывают данные социологических исследований, у Зеленского достаточно высокий рейтинг (в паре выигрывает и у Порошенко, и у людей, связанных с ОПЗЖ). Но ситуация постоянно ухудшалась, рейтинги его потенциальных конкурентов росли. Для того чтобы ситуация не ухудшалась, он фактически убивает любую оппозицию в стране и вводит тоталитарно-фашистский режим в итальяно-испанском варианте (пока не в немецком).

Он строит тоталитарно-корпоративное государство с единой идеологией с системой подавления инакомыслия. Он пытается восстановить те механизмы контроля, которые были характерны для фашистских государств. Может быть, он не хочет этого специально, но политическая и экономическая логика подталкивает его именно к этому. Если мы вспомним Германию 1930-х годов, то там от представителей крупного бизнеса тоже требовали полной лояльности, а тех, кто не присягнул нацистам, просто изгоняли. То же самое происходит на Украине.

- Запад уже не первый год контролирует Украину, и уже не первый год декларирует своей целью деолигархизацию страны. Почему этого до сих пор не удавалось сделать и получится ли сейчас?

— Украина на сегодняшний день не в фокусе ни европейских, ни американских интересов. Какой-то интерес к Украине присутствует, но нельзя сказать, что он достаточно активен. У Байдена сегодня масса других крупных внешнеполитических проблем. Тот же конфликт на Ближнем Востоке, когда Израиль на ровном месте устроил провокацию, которая привела к массовым волнениям в Иерусалиме, для США гораздо важнее, чем то, что происходит на Украине.

Да, есть некоторое давление со стороны США, есть некоторое желание додавить Зеленского, но пока он не находится в фокусе внимания американской администрации, серьезных ресурсов на это давление США выделять не хотят.

Но тут нужно понимать, что США в определенной степени стали заложниками того же самого Зеленского. Потому что они не готовы вкладывать в Украину деньги. Это инструмент европейской политики США, который не должен им ничего стоить и должен содержаться за счет других. Более серьезное давление предполагает увеличение инвестиций на Украину. Потому что вы не можете чего-то требовать, не дав ничего взамен. И так как Америка не хочет давать ничего взамен, давление на Зеленского и его окружение не так велико.

Кроме того, всем понятно, что Украина постепенно движется к банкротству. Если посмотрим на статистику госдолга, то за последний год он вырос на четверть или на треть просто потому, что Украина не может собрать налоги чтобы наполнить бюджет. Нет смысла вкладывать серьезные ресурсы в страну, которая вот-тот развалится без внешней поддержки с точки зрения экономики. И американцы это прекрасно понимают.

Еще надо понимать, что американская власть не является единой. Там есть масса групп, которые пытаются проводить свою политику. Например, временный поверенный США в делах Украины была назначена еще при предыдущей администрации. Она опирается на какие-то политические группы в американской власти, которые заинтересованы в том, чтобы на Украине происходили некоторые изменения. Но лоббистских ресурсов стоящих за ней групп недостаточно для того чтобы серьезным образом надавить на Украину.

Первоочередная задача США сохранить Украину в качестве антироссийского плацдарма, и это для них важнее, чем интересы местного бизнеса на Украине. Тем более что индустриальный и потребительский рынок страны ужимается. А поскольку русофобия для них важнее деолигархизации, они прощают Зеленскому отсутствие какой-либо политики по деолигархизации в обмен на действия, направленные на сохранение русофобии как государственной идеологии, и оказывают давление постольку поскольку.

Поэтому эта идея про деолигархизацию — это не результат давления американцев, а понимание окружения Зеленского, что без подавления олигархов он не сможет переизбраться. Это больше внутренняя инициатива.

- Вы разделяете идею о том, что в случае раскулачивания олигархов Украина окончательно потеряет свой суверенитет, и что транснациональные корпорации (ТНК) будут для этой страны большим злом?

— Раскулачивания не будет. Я не думаю, что Зеленский пойдет настолько далеко, чтобы отобрать их бизнес. Он их просто заставит платить и следовать своей политикой. Я не думаю, что Зеленский отнимет у Ахметова его металлургические заводы. Что, Зеленский много понимает в металлургии? Так далеко его задачи не идут. Если какой-то бизнес и будет изъят, то это будет небольшой объем в топливно-энергетическом секторе.

Что касается суверенитета, то задача Зеленского — сохранить собственный суверенитет над Украиной. Основные его конкуренты — и транснациональные корпорации, и внутренние олигархи. Фашистский режим предполагает политическую и идеологическую диктатуру, в которую встраивается крупный бизнес.

Вообще не надо преувеличивать интерес транснациональных корпораций к украинскому бизнесу. Там по факту не осталось лакомых кусков, которые хотелось бы прийти и купить. Там остался Одесский порт, железная дорога и теплоснабжение населения. Земля-это другая история. Зеленский же и так отдал землю для крупных международных агрохолдингов, ее просто надо зайти и купить.

Прощай, водка! Украину возвращают к самогоноварению © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

Если вы покупаете концерн «Энергоатом», вам придется вкладывать бешеные деньги в модернизацию этих активов. То же самое касается железной дороги, портов, угольных электростанций и металлургических активов, в которые в последние годы никто ничего не вкладывает в условиях внутреннего вооруженного конфликта.

- Вы ранее высказывали мнение, что Россия примет участие в стабилизации украинской экономики в обмен на то, что Украина перестанет быть русофобским и агрессивным государством. Сколько для этого нужно денег, и какие отрасли еще можно спасти?

— Чем больше проходит времени, тем меньше Россия готова стабилизовать украинскую экономику. Примирение и воссоздание прежних экономических связей имело смысл до тех пор, пока на территории России не появились дублеры, производящие те же самые турбины и энергетическое оборудование.

Окно возможностей, чтобы Россия вклинилась в украинские дела и что-то там улучшила, закрылось в 2015-2016 году, когда стало понятно, что история затягивается и приобретает необратимый характер.

Что можно сделать для стабилизации украинской экономики? Россия может предоставить работу нескольким миллионам трудовых мигрантов, которые не найдут работу на Украине. Они будут перебраться в Россию, а Россия за счет этого перестанет набирать выходцев из Средней Азии. У нас полно высокооплачиваемых рабочих мест, где не хватает рабочей силы.

Можно восстановить кооперационные связи там, где это еще возможно. До сих пор у России нет замены для целого ряда сложного оборудования, которое производилось на территории Украины.

Но главное — это политическая стабилизация. Задача состоит в том, чтобы отодвинуть от власти русофобские недоговороспособные политические элиты, и хотя бы привести к власти людей типа Азарова (хотя он тоже много сделал для разрушения российско-украинских отношений). То есть если завершить войну и стабилизировать обстановку, деньги туда пойдут. Там есть, куда идти.

В части политической стабилизации Россия может многое сделать для того чтобы Украина вновь стала государством, куда придут инвесторы и будут создавать новое производство исходя из тех ресурсов, которые есть. Напомню, что Украина одно из крупнейших государств по запасу железной руды. Дешевый уголь у них кончился, они его закупают в России, но руды у них полно. Там есть руды цветных металлов, титан, и так далее.

Россия обладает полным набором технологий для воссоздания нормального функционирования энергетического комплекса (тепловые сети, электростанции и всего, что с эти связано). Если восстановить замечательную «трубу» Уренгой-Помары-Ужгород, которая сейчас находится в убитом состоянии, то она тоже будет приносить деньги.

Там есть что строить, что добывать, и что развивать. Другое дело, что нужна мир и политическая стабильность. И это будет способствовать экономической стабилизации в стране.