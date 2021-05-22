Для того чтобы не росли рейтинги у конкурентов, президент Украины Владимир Зеленский фактически убивает любую оппозицию в стране и вводит тоталитарно-фашистский режим в итальяно-испанском варианте (пока не в немецком). Об этом рассказал экономист и политолог Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР Алексей Данилов ранее заявил, что на Украине по поручению президента готовится закон об олигархах, и к таковым хотят отнести 13 человек.

Эксперт уточнил, что Зеленский строит тоталитарно-корпоративное государство с единой идеологией, с системой подавления инакомыслия, пытается восстановить те механизмы контроля, которые были характерны для фашистских государств.

«Может быть, он не хочет этого специально, но политическая и экономическая логика подталкивает его именно к этому. Если мы вспомним Германию 1930-х годов, то там от представителей крупного бизнеса тоже требовали полной лояльности, а тех, кто не присягнул нацистам, просто изгоняли. То же самое происходит на Украине», — уточнил Зубец.

Пока, как показывают данные социологических исследований, у Зеленского достаточно высокий рейтинг (в паре выигрывает и у Петра Порошенко, и у людей, связанных с ОПЗЖ), но ситуация может ухудшиться, и чтобы она не ухудшалась, Зеленский зачищает политическое поле, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.