Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что на Украине по поручению президента готовится закон об олигархах, и к таковым хотят отнести 13 человек.
Эксперт уточнил, что Зеленский строит тоталитарно-корпоративное государство с единой идеологией, с системой подавления инакомыслия, пытается восстановить те механизмы контроля, которые были характерны для фашистских государств.
«Может быть, он не хочет этого специально, но политическая и экономическая логика подталкивает его именно к этому. Если мы вспомним Германию 1930-х годов, то там от представителей крупного бизнеса тоже требовали полной лояльности, а тех, кто не присягнул нацистам, просто изгоняли. То же самое происходит на Украине», — уточнил Зубец.
Пока, как показывают данные социологических исследований, у Зеленского достаточно высокий рейтинг (в паре выигрывает и у Петра Порошенко, и у людей, связанных с ОПЗЖ), но ситуация может ухудшиться, и чтобы она не ухудшалась, Зеленский зачищает политическое поле, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.