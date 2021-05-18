«Участие в конкурсе "Мисс Вселенная" навсегда останется в моей памяти как одно из самых ярких событий в жизни. Я бесконечно благодарна Богу за возможность представить свою любимую страну на крупнейшем конкурсе в мире. Это бесценный опыт», — написала она.
Модель уточнила, что сама болела за свою мексиканскую соперницу, а собственные победы, считает Ястремская, у нее еще впереди.
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В прошлом году национальный конкурс «Мисс Украина Вселенная – 2020» не состоялся из-за пандемии коронавируса, в связи с чем оргкомитет и глава конкурса Анна Филимонова решили передать титул первой вице-мисс «Украина Вселенная – 2019» Елизавете Ястремской.
В конкурсе «Мисс Вселенная» в этом году принимали участие 74 конкурсантки, победу одержала представительница Мексики Андреа Меза, а украинка Ястремская не попала в топ-21.