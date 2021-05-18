Представительница Украины на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная» Елизавета Ястремская рассказала, чем закончилось соревнование и за кого болела она сама. Об этом модель написала 17 мая в своем Instagram

«Участие в конкурсе "Мисс Вселенная" навсегда останется в моей памяти как одно из самых ярких событий в жизни. Я бесконечно благодарна Богу за возможность представить свою любимую страну на крупнейшем конкурсе в мире. Это бесценный опыт», — написала она.

Модель уточнила, что сама болела за свою мексиканскую соперницу, а собственные победы, считает Ястремская, у нее еще впереди.

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«Евровидение-2021»: технические неполадки помогли украинской группе подняться в рейтинге букмекеров © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк Анна Филимонова решили передать титул первой вице-мисс «Украина Вселенная – 2019» Елизавете Ястремской.

В конкурсе «Мисс Вселенная» в этом году принимали участие 74 конкурсантки, победу одержала представительница Мексики Андреа Меза, а украинка Ястремская не попала в топ-21.