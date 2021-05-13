«Мисс Украина Вселенная – 2020» Елизавета Ястремская, которая недавно отправилась на конкурс красоты в США, 12 мая опубликовала в сториз Instagram кадры с закулисья конкурса

«Зеленого ждут»: «Квартал 95» собрал свою «футбольную команду» © "Квартал 95"/инстаграм

В таком же виде везде появляются и другие участницы конкурса, а сразу после завтрака с 9 утра и до 15 часов проходят репетиции, где с девушками работают хореографы.

Ястремская рассказала также о том, что конкурсантки занимаются социальными проектами, например вместе декорируют детские аксессуары для пациентов благотворительной организации Smile Train.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «МЕНЯ ЭТО РАДУЕТ»: «МИСС УКРАИНА ВСЕЛЕННАЯ — 2020» ОТВЕТИЛА НА ХЕЙТ.

Елизавета Ястремская родилась в столице Украины, закончила Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана по специальности «Управление персоналом и маркетинг». Параллельно с этим девушка училась на визажиста и работала моделью. Ее снимки появлялись на обложках журналов "L'Officiel", «Натали», «Лиза».

В настоящее время, помимо основной карьеры модели, Ястремская занимается дизайном одежды, а также увлекается медитацией и интересуется философией индуизма.