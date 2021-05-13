Модель показала, как проходят завтраки и ужины конкурсанток, рассказав, что встает очень рано, чтобы уже к первому приему пищи выглядеть на все сто: с прической, макияжем, в платье и на каблуках.
В таком же виде везде появляются и другие участницы конкурса, а сразу после завтрака с 9 утра и до 15 часов проходят репетиции, где с девушками работают хореографы.
Ястремская рассказала также о том, что конкурсантки занимаются социальными проектами, например вместе декорируют детские аксессуары для пациентов благотворительной организации Smile Train.
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Елизавета Ястремская родилась в столице Украины, закончила Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана по специальности «Управление персоналом и маркетинг». Параллельно с этим девушка училась на визажиста и работала моделью. Ее снимки появлялись на обложках журналов "L'Officiel", «Натали», «Лиза».
В настоящее время, помимо основной карьеры модели, Ястремская занимается дизайном одежды, а также увлекается медитацией и интересуется философией индуизма.