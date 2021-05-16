Президент Украины Владимир Зеленский, арестовав лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, унизил самого себя и подставил все украинское государство, сказал в интервью Украина.ру украинский журналист Руслан Коцаба

Зеленский должен понести политическую ответственность, потому что даже если это было ему приказано каким-то гипотетическим заокеанским куратором, нельзя так тупо исполнять приказы и подставляться, полагает журналист.

«Даже если эта встреча с Зеленским, которая еще не анонсирована, состоится, вы понимаете, насколько Зеленский ухудшил свои стартовые позиции, насколько он себя унизил вот этой вчерашней политической заказухой?», — сказал Коцаба.

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Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

По версии следствия, оба в 2015-м вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в России.

В среду Медведчук с адвокатами прибыл в Офис генпрокурора Украины для ознакомления с подозрением. Визит длился 2,5 часа. Накануне суд отказал прокуратуре в мере пресечения для Медведчука в виде ареста и отправил лидера партии под круглосуточный домашний арест.

В партии считают, что суд над ее лидером является организованной властью травлей, которая свидетельствует о скатывании Украины к диктатуре и беззаконию.