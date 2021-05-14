Президент Украины Владимир Зеленский понесет политическую ответственность за репрессии в отношении оппозиционного лидера Виктора Медведчука, сказал украинский журналист Руслан Коцаба

11 мая СБУ провела обыски в доме Медведчука и офисе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», где он возглавляет политсовет.

Медведчука и его коллегу по партии Тараса Козака подозревают в государственной измене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Суд над Медведчуком: «Я ваш приговор» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Виктор Медведчук сообщил, что его однопартиец находится в Белоруссии на лечении.

Как отмечали адвокаты 13 мая в суде, в уголовных делах против Медведчука и Козака нет никакой конкретики, а «доказательства» добыты с нарушением украинского законодательства.

В итоге суд отказал генпрокуратуре в мере пресечения для Медведчука в виде ареста с залогом 300 млн грн и отправил депутата под круглосуточный домашний арест с обязательным ношением электронного браслета.

В ОПЗЖ считают, что суд над ее лидером является организованной властью травлей, которая свидетельствует о скатывании Украины к диктатуре и беззаконию.

Украинский журналист Руслан Коцаба, ранее сам столкнувшийся с аналогичными обвинениями, отвечая на вопрос, какие последствия могут быть для Медведчука и власти, заявил следующее:

Я думаю, что Генпрокуратура рассчитывала только на то, что Медведчук воспользуется возможностью и не явится пред ясные очи прокурора, следователя и судьи. Соответственно, они выдавали такие заведомо глупые обвинения и подозрения. Никто не заморачивался, чтобы там была субъективная сторона, объективная, субъект преступления, объект преступления. Руслан Коцаба: кто он © Facebook, Руслан Коцаба

Соответственно, все эти расчеты 300 млн грн залога — все было для того, чтобы Медведчук не приехал в Украину. А он поломал им карты. Мне кажется, что здесь Медведчук поступил как мужик.

Просто я был в его ипостаси, я тоже за свои слова отвечал. Я сказал в своем видеообращении, за которое я просидел 524 дня — тоже, кстати, по обвинению в государственной измене, — что даже если мне придется сидеть в тюрьме, я отсижу в тюрьме, но все равно не буду убивать своих соотечественников на Донбассе.

Айкидо по-зеленски. Как власть неожиданно помогла Медведчуку © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

К тому же как лидер оппозиции он поступил довольно-таки перспективно. Сейчас он лидер номер один на Украине. Да, Медведчук поступил правильно, но прокуратура, и это прискорбно для всей государственной машины, из органа справедливости — она ж не просто сторона обвинения…

Все, что касается статуса любых действий криминального характера, которые касаются депутатов Верховной Рады Украины, это представитель власти самого высшего ранга в Украине, все эти обвинения и подозрения должны готовиться не СБУ, а именно генпрокурором.

И поэтому была такая ситуация, что гепрокурор Венедиктова, которая подписала подозрение Медведчуку и Козаку, не нашла возможности с ним (Медведчуком) встретиться, потому что у нее якобы был какой-то очень тяжелый телефонный разговор на протяжении трех часов, когда Медведчук был в Генпрокуратуре.

Можно только посочувствовать Зеленскому, Венедиктовой и лейтенанту Баканову (главе СБУ. — Ред.), которые оказались в такой непростой ситуации, потому что сейчас каждый суд, а судебные заседания теперь будут каждую неделю, потому что Медведчуку дело принципа сейчас снять с себя электронный браслет, который на него надели.

Потому что он как лидер парламентской фракции должен принимать участие в предстоящей пленарной неделе, должен быть в Верховной Раде, голосовать, руководить своей депутатской группой, второй по численности в украинском парламенте.

И поэтому каждую неделю будут эти судебные заседания. Причем не в формате как «95 квартал», растянули на несколько серий, и в итоге сидит Медведчук в клетке, нет. Сейчас Медведчук будет забивать каждым таким заседанием гвоздь в гроб действующей власти. Потому что он уже диктует. Он субъектен, а президент Зеленский со своими этими не правоохранительными, а власть охранительными органами находится глубоко в каком-то месте.

Он, кстати, должен понести политическую ответственность, потому что даже если это было ему приказано каким-то гипотетическим заокеанским куратором, нельзя так тупо исполнять приказы и подставляться.

В той ситуации мы с вами понимаем, что Россия — это империя, это локомотив, это могущественная страна. Этот локомотив несется по рельсам, и вот наши типа «стратегические партнеры» говорят: вы, пожалуйста, становитесь на рельсы и вот так руками разведите, попробуйте остановить локомотив.

«Какой смысл общаться с марионеткой?» Эксперты о возможности встречи Путина с Зеленским © пресс-служба президента Украины/РИА Новости/Алексей Дружинин

И Зеленский поймет, что жизнь богаче, и ему просто, чтобы хоть как-то минимизировать болевые ощущения, придется искать трехлитровую банку с техническим вазелином.

К сожалению, это мой президент, но мы понимаем, что он подставил не только себя, но и всё государство. Он реально перестал быть субъектен, вот так сразу, и с сегодняшнего дня это начало его конца.