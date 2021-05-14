11 мая СБУ провела обыски в доме Медведчука и офисе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», где он возглавляет политсовет.
Медведчука и его коллегу по партии Тараса Козака подозревают в государственной измене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.
Глава СБУ Баканов заявлял, что Козак бежал в Россию, лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук сообщил, что его однопартиец находится в Белоруссии на лечении.
Как отмечали адвокаты 13 мая в суде, в уголовных делах против Медведчука и Козака нет никакой конкретики, а «доказательства» добыты с нарушением украинского законодательства.
В итоге суд отказал генпрокуратуре в мере пресечения для Медведчука в виде ареста с залогом 300 млн грн и отправил депутата под круглосуточный домашний арест с обязательным ношением электронного браслета.
В ОПЗЖ считают, что суд над ее лидером является организованной властью травлей, которая свидетельствует о скатывании Украины к диктатуре и беззаконию.
Украинский журналист Руслан Коцаба, ранее сам столкнувшийся с аналогичными обвинениями, отвечая на вопрос, какие последствия могут быть для Медведчука и власти, заявил следующее:
Я думаю, что Генпрокуратура рассчитывала только на то, что Медведчук воспользуется возможностью и не явится пред ясные очи прокурора, следователя и судьи. Соответственно, они выдавали такие заведомо глупые обвинения и подозрения. Никто не заморачивался, чтобы там была субъективная сторона, объективная, субъект преступления, объект преступления.
Соответственно, все эти расчеты 300 млн грн залога — все было для того, чтобы Медведчук не приехал в Украину. А он поломал им карты. Мне кажется, что здесь Медведчук поступил как мужик.
Просто я был в его ипостаси, я тоже за свои слова отвечал. Я сказал в своем видеообращении, за которое я просидел 524 дня — тоже, кстати, по обвинению в государственной измене, — что даже если мне придется сидеть в тюрьме, я отсижу в тюрьме, но все равно не буду убивать своих соотечественников на Донбассе.
Так что Медведчук поступил как мужик. Он даже на суде шутил, хотя он понимал, что власти вчера до зарезу нужна была картинка, когда на него, лидера оппозиции, надевают наручники.
К тому же как лидер оппозиции он поступил довольно-таки перспективно. Сейчас он лидер номер один на Украине. Да, Медведчук поступил правильно, но прокуратура, и это прискорбно для всей государственной машины, из органа справедливости — она ж не просто сторона обвинения…
Все, что касается статуса любых действий криминального характера, которые касаются депутатов Верховной Рады Украины, это представитель власти самого высшего ранга в Украине, все эти обвинения и подозрения должны готовиться не СБУ, а именно генпрокурором.
И поэтому была такая ситуация, что гепрокурор Венедиктова, которая подписала подозрение Медведчуку и Козаку, не нашла возможности с ним (Медведчуком) встретиться, потому что у нее якобы был какой-то очень тяжелый телефонный разговор на протяжении трех часов, когда Медведчук был в Генпрокуратуре.
Можно только посочувствовать Зеленскому, Венедиктовой и лейтенанту Баканову (главе СБУ. — Ред.), которые оказались в такой непростой ситуации, потому что сейчас каждый суд, а судебные заседания теперь будут каждую неделю, потому что Медведчуку дело принципа сейчас снять с себя электронный браслет, который на него надели.
Потому что он как лидер парламентской фракции должен принимать участие в предстоящей пленарной неделе, должен быть в Верховной Раде, голосовать, руководить своей депутатской группой, второй по численности в украинском парламенте.
И поэтому каждую неделю будут эти судебные заседания. Причем не в формате как «95 квартал», растянули на несколько серий, и в итоге сидит Медведчук в клетке, нет. Сейчас Медведчук будет забивать каждым таким заседанием гвоздь в гроб действующей власти. Потому что он уже диктует. Он субъектен, а президент Зеленский со своими этими не правоохранительными, а власть охранительными органами находится глубоко в каком-то месте.
Он, кстати, должен понести политическую ответственность, потому что даже если это было ему приказано каким-то гипотетическим заокеанским куратором, нельзя так тупо исполнять приказы и подставляться.
В той ситуации мы с вами понимаем, что Россия — это империя, это локомотив, это могущественная страна. Этот локомотив несется по рельсам, и вот наши типа «стратегические партнеры» говорят: вы, пожалуйста, становитесь на рельсы и вот так руками разведите, попробуйте остановить локомотив.
Здесь дело ведь даже не в Путине. Не будет Путина, будет кто-то другой. Но Россия — это локомотив. Поэтому мне кажется, что здесь Зеленского подставили по классической схеме. Зеленский должен испить чашу сего позора до дна. И сейчас Путин реально, я думаю, даже если эта встреча с Зеленским, которая еще не анонсирована, состоится, вы понимаете, насколько Зеленский ухудшил свои стартовые позиции, насколько он себя унизил вот этой вчерашней политической заказухой? Сейчас Путин на него так проникновенно таким вот кагэбистским взглядом посмотрит и так спокойно пожурит, как Тарас Бульба: «ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?»
И Зеленский поймет, что жизнь богаче, и ему просто, чтобы хоть как-то минимизировать болевые ощущения, придется искать трехлитровую банку с техническим вазелином.
К сожалению, это мой президент, но мы понимаем, что он подставил не только себя, но и всё государство. Он реально перестал быть субъектен, вот так сразу, и с сегодняшнего дня это начало его конца.