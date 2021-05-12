Ведущий украинского проекта «Голос страны» Слава Демин рассказал подписчикам, что обидевшаяся на него певица и экс-«ВИА Гра» Надежда Мейхер до сих пор не разблокировала его в соцсетях и продолжает игнорировать. Подтверждение этому Демин опубликовал в своих сториз Instagram 12 мая

Лорак заподозрили в уходе от налогов — СМИ © Ани Лорак/Инстаграм

«А Надя Мейхер до сих пор меня не разблокировала», — подписал он снимок.

Напомним, в начале марта исполнительница заблокировала ведущего после того, как в эфире своей программы он решил поговорить о ее груди. В частности, Демин поинтересовался, какой у артистки размер бюста, на что Мейхер отреагировала крайне негативно, предупредив, что покинет студию, если эта беседа не прекратится.

После передачи певица заблокировала ведущего в соцсетях, через несколько недель Демин публично обратился к Мейхер, попросив ее сжалиться над ним, простить и разблокировать.

«Возможно, это звучало как-то странно, пошло, но мне было действительно интересно. Я, как человек, не понимаю, насколько трудно девушкам с большой грудью. Поэтому хотел, чтобы Надя об этом рассказала. Надь, ну, может, разблокируй уже, ну мы ж уже поговорили, все выяснили…» — сказал тогда Демин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЭКС-«ВИА ГРА» И УКРАИНСКИЙ ВЕДУЩИЙ ПОРУГАЛИСЬ ИЗ-ЗА РАЗМЕРОВ БЮСТГАЛЬТЕРА.

По всей видимости, певица до сих пор не простила ведущего, правда, никаких комментариев по этому поводу Мейхер ни разу не давала.