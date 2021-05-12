Демин показал скриншот экрана своего телефона, на котором видно, что он попытался зайти на страницу к певице, но получил ответ «пользователь не найден», что свидетельствует о блокировке.
«А Надя Мейхер до сих пор меня не разблокировала», — подписал он снимок.
Напомним, в начале марта исполнительница заблокировала ведущего после того, как в эфире своей программы он решил поговорить о ее груди. В частности, Демин поинтересовался, какой у артистки размер бюста, на что Мейхер отреагировала крайне негативно, предупредив, что покинет студию, если эта беседа не прекратится.
После передачи певица заблокировала ведущего в соцсетях, через несколько недель Демин публично обратился к Мейхер, попросив ее сжалиться над ним, простить и разблокировать.
«Возможно, это звучало как-то странно, пошло, но мне было действительно интересно. Я, как человек, не понимаю, насколько трудно девушкам с большой грудью. Поэтому хотел, чтобы Надя об этом рассказала. Надь, ну, может, разблокируй уже, ну мы ж уже поговорили, все выяснили…» — сказал тогда Демин.
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По всей видимости, певица до сих пор не простила ведущего, правда, никаких комментариев по этому поводу Мейхер ни разу не давала.