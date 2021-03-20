Украинский ведущий Слава Демин принял участие в программе «Звездный путь», где рассказал, что очень огорчен тем, как сложились его отношения с бывшей вокалисткой группы «ВИА Гра» Надеждой Мейхер. Эфир передачи появился в YouTube 18 марта

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«Возможно, это как-то странно, пошло звучало, но мне было действительно интересно о груди. Потому что я как мужчина не понимаю, насколько трудно девушкам с большой грудью. Я хотел, чтобы Надя об этом также рассказала», — заявил ведущий.

Он подчеркнул, что спрашивал не для себя, а ответ на этот вопрос было интересно услышать зрителям его программы, и призвал певицу разблокировать его.

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То самое злополучное интервью, после которого Мейхер якобы и заблокировала ведущего, вышло на YouTube-канале «Люкс ФМ» в марте 2020 года.

Тогда в разговоре с певицей Демин спросил, благодаря чему ее грудь после кормления троих детей остается красивой и не тяжело ли ей жить с таким размером. Исполнительница заявила, что ей противна эта тема и, если подобные вопросы не закончатся, она покинет шоу.