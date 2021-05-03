Украинские депутаты полтора часа общались с пранкером, принимая его за главу сети штабов Алексея Навального Леонида Волкова, и не заметили разницы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал пранкер Лексус (Алексей Столяров)

Лексус и Вован разыграли депутатов Рады от имени соратников Навального © РИА Новости, Александр Полегенько / Перейти в фотобанк

Пранкер добавил, что депутаты Рады в дальнейшем снова пытались с ним связаться, чтобы прояснить, как «команда Навального» дальше будет действовать, в надежде, что «Навальный признает Крым украинским и так далее». Депутаты даже спели по его предложению гимн Украины.

«Разговор длился полтора часа, но мы его сделали немножко короче. Завершилось все также нормально. Более того, мои украинские собеседники еще долго после него верили, что Волков, в образе которого я с ними беседовал, повел себя неадекватно», — рассказал пранкер.

При этом сам Столяров отметил, что считает Крым российским.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.