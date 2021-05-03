По словам Столярова, он всего лишь слегка изменил внешность с помощью гримера и скопировал манеру говорить Волкова, но даже те украинские депутаты, которые видели ролики с настоящим членом команды Навального на YouTube, поверили, что это он.
Пранкер добавил, что депутаты Рады в дальнейшем снова пытались с ним связаться, чтобы прояснить, как «команда Навального» дальше будет действовать, в надежде, что «Навальный признает Крым украинским и так далее». Депутаты даже спели по его предложению гимн Украины.
«Разговор длился полтора часа, но мы его сделали немножко короче. Завершилось все также нормально. Более того, мои украинские собеседники еще долго после него верили, что Волков, в образе которого я с ними беседовал, повел себя неадекватно», — рассказал пранкер.
При этом сам Столяров отметил, что считает Крым российским.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.