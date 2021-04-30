Алексей Столяров, который известен как пранкер Лексус, рассказал интернет-изданию Украина.ру, как пообщался с украинскими депутатами, выдавая себя за Леонида Волкова, соратника Анатолия Навального

- Алексей, разговор с украинскими товарищами прошел нормально? Не был ли ты на грани разоблачения?

— Нет, все было нормально. Разговор длился полтора часа, но мы его сделали немножко короче. Завершилось все также нормально. Более того, мои украинские собеседники еще долго после него верили, что Волков, в образе которого я с ними беседовал, повел себя неадекватно.

Они потом пытались связаться, чтобы прояснить, как мы дальше будем действовать. Они полагали, что Навальный признает Крым украинским и так далее.

- Ты, гримируясь под Волкова, наклеил бороду или она у тебя была?

— Да, я нанял гримера. Он сделал мне небольшой косметический макияж. И бороду сделали в стиле Волкова.

- Я смотрю, ты даже изучил его манеру разговаривать? Он вроде как картавит?

— Он не картавит, но в его речи, скажем так, определенные особенности и интонация. Их довольно сложно воспроизводить. Но я более-менее старался на него быть похожим.

Один из моих украинских собеседников смотрел все видео Навального и Волкова на «Ютьюбе», но не смог заметить разницы. Многие из моих собеседников тоже смотрели, но также не увидели подвоха.

- Мне понятна цель твоего розыгрыша, а им зачем было общаться с Волковым? Они что, на полном серьезе верят в то, что Навальный придет к власти, а если бы даже и пришел, то отдал бы Крым Украине?

— Да. Кстати, не все украинские депутаты согласились на общение.

- А кто?

— Сейчас точно не скажу. Во-первых, они не хотели привлекать к нашей беседе партию Порошенко, называли ее проигрышной партией, которая ничего не решает. Поэтому ее сразу отсекли. По их мнению, это была политсила лузеров.

Они мне казали: вы можете чего-то достичь, общаясь с руководством «Слуги народа», правящей партии. Я общался в итоге только с представителями этой партии.

Общаясь со мной, мои собеседники таким образом хотели проявить солидарность с ЕС, который поддерживает Навального. Поэтому и посчитали, что надо установить контакт с представителями Навального.

Но украинцы говорили, что это сепаратные переговоры, на которые они не хотели бы звать всех. Эти контакты они хотели бы использовать в своих политических целях.

- Как у вас происходило общение с Мустафой Джемилевым?

— Вот у него как раз было больше всего категоричных претензий: надо выводить из Крыма российские войска, жаловался, что Россия ассимилирует население и что граждане с российскими паспортами, которые переселились на полуостров, должны быть оттуда изгнаны.

Он также назвал людей в Крыму, которые оказывают поддержку Меджлису, и признал, что у Хизб ут-Тахрир (организация, запрещенная в РФ. — Прим.) есть свои сторонники в Меджлисе. Во время разговора он был более категоричен, чем другие участники.

- Твой персонаж псевдо-Волков считает, что Крым надо вернуть, а ты лично как отвечаешь на вопрос: чей Крым?

— Русский.