Если не доводить до ядерного конфликта между Россией и НАТО, мобильность сил альянса в Европе не позволяет им оперативно вмешаться в конфликт, если Россия вступится за республики Донбасса после наступления ВСУ. Об этом рассказал американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: кто он © Нина Зотина Дуглас Макгрегор выразил мнение, что если в случае обострения конфликта в Донбассе в него вмешается Россия, то возникает реальная угроза полномасштабного столкновения НАТО и России, в результате чего под ударом окажется вся военная инфраструктура США в Европе.

Эксперт подчеркнул, что 40 тысяч американских солдат, которые располагаются на пространстве от Балтийского до Чёрного моря, явно будет недостаточно для быстрого реагирования, и авиакрыла тоже будет недостаточно.

«Во всех американских журналах, посвящённых военной тематике, было прописано: да, авиакрыло, скорее всего, удастся собрать достаточно мощное, но мы точно не знаем, насколько эффективны новейшие российские комплексы ПВО в отношении наших новейших самолётов, поэтому рубка будет ещё та, жертв будет ого-го, а сухопутные силы всё равно ничего сделать не смогут ни НАТОвские ввиду их разброшенности, ни тем более украинские. Последствия военного конфликта будут просто катастрофическими, можно потерять значительную часть территории Украины, если не всю», — подчеркнул Дробницкий.

Понятно, что прямой конфликт с НАТО сейчас привёл бы либо к глобальной катастрофе, либо к показательному унижению и Североатлантического альянса, и байденовской администрации, поэтому руководство США постаралось этого не допустить, заключил собеседник издания.

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