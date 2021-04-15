В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий объяснил, что администрация президента США Джо Байдена загнала себя во внешнеполитический тупик и оказалась на грани войны, и единственно верным решением было договориться напрямую с президентом РФ Владимиром Путиным

- Дмитрий, почему после требований президента Украины Владимира Зеленского в адрес Джо Байдена о недостаточной помощи Киеву американский лидер позвонил российскому коллеге Владимиру Путину? Зеленский разбушевался: зачем президент Украины бросил вызов Байдену © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

— Я не думаю, что эти два события хоть как-то связаны.

- Тогда что в первую очередь сподвигло Байдена позвонить Путину, которого месяц назад он называл убийцей?

— В последнее время всё больше чувствовалось, что в тактическом плане у администрации Байдена наметился внешнеполитический тупик, ситуация становилась всё более непредсказуемой. И сложилось впечатление, у всего мира, наверно, тоже, что если дальше будет продолжаться нагнетание напряжённости, то риск конфликта, в том числе глобального, прямого между Соединёнными Штатами и Россией, будет увеличиваться с каждым днём. Не говоря уже о том, что напряжённость создалась и на другом направлении — на американо-китайском, там тоже сложилась ситуация, при которой дальнейшее нагнетание может привести к прямому столкновению.

Удивительным образом и Россия, и Китай продемонстрировали, что отступать они не собираются, то есть топтание «один шажок вперёд — два назад» вдруг перестало работать. Жёсткие заявления со всех сторон показали, что ситуация сложная. На этом же фоне прозвучали слова, которые не ожидали услышать в Белом доме, в частности, из России прозвучало два интересных высказывания: помимо заявлений, что Россия придёт на помощь Донбассу и защитит своих граждан, прозвучали также слова о том, что с Америкой дела всё хуже и хуже, придётся совместно с партнёрами дедолларизировать экономику, что есть наработки, не хочется прямо сейчас в это дело влипать, но, если потребуется, сделаем. Кроме того, МИД впервые за постсоветскую историю назвал США не партнёром, а противником напрямую, сделал это официальный представитель ведомства, что в общем-то тоже было неожиданно. Случилось то, чего так хотела Украина: Байден позвонил Путину © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Китай говорил достаточно жёстко. На этом фоне ещё министр финансов КНР, официальное лицо, сказал, что надо подумать над тем, что нужна новая функция денег, и даже прозвучали радикальные заявления, что срок службы денег должен быть ограниченным, а не бесконечным. Это всё пока не разъяснялось целиком, но общее ощущение, что две крупнейшие державы, которые представляют собой соперников США, упёрлись и дальше только конфликт, а отступать назад — лицо терять, а возможность для манёвра у Соединённых Штатов пропала благодаря их собственным действиям, и сложилась ситуация явной непредсказуемости.

Вот это как раз та ситуация растерянности, которая последние недели полторы ясно проглядывалась в высказываниях и действиях администрации Байдена, — они сами загнали себя в тупик. Стратегически они как раз-таки понимают, чего хотят к 2024 году, 2030-му и так далее, а как стратегически будут действовать ближайшие оппоненты, у них нет никакой ясности, а ввиду жёсткой заявленной позиции России и Китая пахнет конфликтом, что ставит под угрозу большое количество планов этой администрации.

И в такой ситуации было принято в общем-то единственно правильное решение: а давайте мы позвоним Путину и договоримся — ключевое слово в релизе Белого дома — о предсказуемости взаимоотношений с Россией. К этому времени как раз подоспел отчёт американской разведки с соответствующими выводами. В общем, всё сводилось к тому, что ситуация цугцванга — всё что ни сделаешь, всё плохо. Значит, играть дальше на ухудшение отношений довольно сложно, опять же в том смысле, что непредсказуемые последствия. Давайте попробуем заморозить ситуацию в таком состоянии, в каком она есть, и договориться, как бы нам дальше не сползать в войну. По сути дела всё предложение Байдена в этом и состоит.

Стоит обратить внимание, что, несмотря на то что Джо Байден явно дал понять Владимиру Путину, что США чего-то не потерпит, наиболее радикальные обвинения из этого списка всё-таки были изъяты. Например, ни слова не было сказано об отравлении Навального, ни слова не было сказано о якобы имевших место выплатах России талибам за убийство американских солдат, ни слова не было сказано о «Северном потоке-2». Было сказано только об эскалации на Украине, что и так всем очевидно. То есть здесь мы тоже видим некую деэскалацию риторики. После звонка Байдена Путину можно говорить о несостоявшейся войне — Карасев © скриншот с видео "112 Украина"

Очевидно, что пауза более или менее в нагнетании взята на предсказуемый срок — ровно на столько, сколько будут готовить саммит, или когда станет понятно, что саммит невозможен. Соответственно полгода в запасе есть. Это притом что раздрай внутри администрации Байдена стал всем понятен, что там дискуссии перешли в отчаянный спор, видно, что разные линии у Блинкена и (советника президента США по национальной безопасности Джейка. — Ред.) Салливана, видно, что задрожали смотрящие от большой цифры, которые многочисленно представлены в администрации Байдена. И в этой ситуации было принято оперативно-тактическое решение: давайте возьмём паузу, договоримся с Путиным, что прямо сейчас войны не будет. Это не значит, что дальнейшей эскалации не будет, всякое может быть, американцы горазды портить даже то, что предлагают сами.

Украинская власть, наверное, может успокаивать себя тем, что слова про Украину были сказаны, но совсем кисло дела у так называемой российской оппозиции, потому что про неё ни слова не было сказано, уже даже появились панические посты о том, что «нас предали».

Всё-таки это не начало сближения, не поворотный момент, это просто «давайте позвоним и договоримся о том, что нарастание конфликта пока замораживается», на что ответили «ну давайте попробуем».

- Получается, сейчас для администрации Байдена приоритетнее не поддержать напряжённость у границ России, а избежать прямого конфликта между Россией и НАТО?

— Конфликт между Россией и НАТО — военный. Если конфликт перерастает в глобальную ядерную войну, то нынешняя администрация Байдена довела дело до глобальной ядерной войны. Отличное наследие! Правда, неизвестно, выживет кто-нибудь или нет, но наследие прекрасное. Если не доводить до ядерного конфликта, а свести всё к простому военному конфликту, то очень быстро стало очевидно, что мобильность сил НАТО в Европе не позволяет им оперативно вмешаться в конфликт, если, условно говоря, Россия вступится на стороне народных республик в Донбассе. Рудяков сравнил Украину с любовницей НАТО © РИА Новости, Нина Зотина

40 тысяч американских солдат, раскиданных на пространстве от Балтийского до Чёрного моря, явно будет недостаточно для быстрого реагирования, авиакрыла тоже будет недостаточно. Во всех американских журналах, посвящённых военной тематике, было прописано: да, авиакрыло, скорее всего, удастся собрать достаточно мощное, но мы не точно знаем, насколько эффективны новейшие российские комплексы ПВО в отношении наших новейших самолётов, поэтому рубка будет ещё та, жертв будет ого-го, а сухопутные силы всё равно ничего сделать не смогут ни НАТОвские ввиду их разброшенности, ни, тем более, украинские. Последствия военного конфликта будут просто катастрофическими, можно потерять значительную часть территории Украины, если не всю.

Вот такой расклад давался не только в закрытых записках, но и в открытых. Любопытно, что в открытой части доклада разведки, которая была озвучена через Совет нацбезопасности, через Офис директора национальной разведки, говорится, что Россия не стремится к прямому конфликту с Соединёнными Штатами, но на своей ближайшей территории склонна к провокациям, то есть, переводя с американского на русский, у России есть цели. Понятно, что прямой конфликт с НАТО сейчас привёл бы либо к глобальной катастрофе, либо к показательному унижению и Североатлантического альянса, и байденовской администрации. Тут тоже надо понимать, что ситуация в определённой степени была плохая.

На всякие угрозы SWIFT Россия и Китай демонстрировали, что нам пофиг на ваш SWIFT. Никто не знает, что будет, даже американцы не в состоянии оценить последствия для себя отключения такой экономики, как российская, от SWIFT, такие публикации уже несколько раз выходили в США. В этом плане конфликт проигрышный для Соединённых Штатов, по крайней мере, сейчас, причём по их собственным оценкам, поэтому конфликт нужно было останавливать. На протяжении почти 30 лет Украина радуется, что США вмешиваются в её выборы © РИА Новости, Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк

- Комментируя беседу Путина и Байдена, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сказал, что Украина только выиграет от прямого диалога России и США. Как Вы считаете, могут ли Путин и Байден вдвоём найти пути реального урегулирования конфликта в Донбассе?

— Я думаю, что на данный момент решение возможно только временное. Для Байдена Украина слишком важна как проект, в создании которого он участвовал. Постмайданная Украина — это проект, который делали много людей, но подписи стоят две: Джозеф Робинетт Байден-младший и Виктория Нуланд. И оба человека сейчас в администрации: один — президент, другая занимает высокий пост в Госдепартаменте. Эти две подписи там стоят, и сейчас что-то менять, это означает как минимум поменять этих двух людей.

- Какую цель Байден преследует на Украине сейчас?

— Стратегическая цель в отношении Украины вообще отсутствует. На сегодняшний день есть стратегическая пауза, что называется, жалко отдавать сделанное, и в этом смысле понятно, что поддержка киевского режима со стороны этой администрации будет продолжаться, но стратегии, что из себя представляет Украина, нет. «Важно с него не слезть». Эксперт рассказал о «вилке», которую Россия поставила Байдену © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Украина прошла несколько этапов. Сначала это было образцово-показательное славянское государство, которое в основном говорит на русском языке или очень похожем, украинском. К западу от России, вот смотрите, подчинились глобальному начальству, подчинились Вашингтону, и вот как зекинско живут. Второй момент — это не получилось, давайте создадим форпост прям на границах с Россией, в случае сохранения территориальной целостности если не в НАТО втянем, то во всяком случае в глубокое партнёрство с НАТО, что можно будет размещать военные базы, ракеты и всё что угодно. Украина территориальную целостность потеряла, поэтому дальше уже нет никаких реальных стратагем, которые можно было бы выложить и сказать, что вот так должно быть сделано из Украины, к примеру, к 2024 году. Такого нет. И в этом смысле Украина сохраняется только как тактический инструмент давления на Россию, дёрганья русского медведя за усы. А это сейчас тоже натолкнулось на неожиданную для администрации Байдена жёсткую реакцию — что мы не отступим, и что будете делать? И в этой ситуации звонком Путину была взята пауза.

- Есть ли сейчас у Байдена такие рычаги давления, чтобы зачистить Украину от националистов, например, заставив Владимира Зеленского завести уголовные дела на них?

— Для этого требуется более глубокий уровень внешнего управления, для это, условно говоря, нужно напрямую подчинить американским советникам или даже должностным лицам целый ряд органов внутри Украины. Мне это представляется маловероятным. Псы войны. Что делать с нацистской Украиной

Такие попытки предпринимали и в России в 90-е годы, и на Украине, а позже в Афганистане, Ираке, Ливии. И нельзя назвать ни одного успешного проекта, который действительно мог бы убрать плохих парней, оставить хороших, и всё, типа государство либеральное, дружит со всеми, смотрите, какая конфетка. Нет ни одного примера, где у американцев это получилось бы.

- А в чём главная проблема?

— Дело в том, что, несмотря на довольно серьёзный прагматизм американской политики, у неё всё-таки очень сильна идеологическая составляющая. А идеологическая составляющая — когда вы пытаетесь навязывать своё собственное мнение другим странам, очень часто выдаёте желаемое за действительное, вы не понимаете реальной природы происходящего внутри страны. Допустим, когда атаковали генеральное консульство и объект ЦРУ в Бенгази, американским контрактникам эти объекты помогали защищать как раз представители группировки, которая в своё время поддерживала Триполи, она поддерживала Каддафи, а атаковала, наоборот, группировка, которая считалась дружеской, союзнической, распространяющей демократию.

Единственное, о чём можно сказать «о, получилось», — это то, что восточноевропейские страны, бывшие члены Варшавского договора из социалистического блока в Европе быстро влились в ЕС и НАТО. И это считалось большим успехом, но очевидно же, что эти страны были готовы к этому, и там не столько даже внешнее управление, сколько само стремление этих стран влиться в эту культурную среду сыграло большую роль. И начали переносить на другие страны, но не понимали, что Украина — это, например, совсем не Словакия, а Ливия — это вам не ОАЭ. Вот это у них не получилось по причине того, что считалось и продолжает считаться, что краеугольный камень состоит в том, что либеральная демократия универсальна и не только как ценности, и как инструмент управления миром, который не встретит нигде сопротивления, альтернативных нет. «Мягкая сила» в действии. Как это делают США © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Если почитать доклад разведки, основная проблема сейчас состоит именно в том, что альтернативные системы оказались достаточно сильны, причём не только для России и Китая, но и для многих других стран, поэтому не получилось. И когда полезли в постсоветское пространство и на Ближний Восток со своими установками, натолкнулись на то, что это здесь не работает, это совершенно другая среда, и в этой среде совершенно другие законы физики. Вот тут и получилась главная проблема. А поскольку у той администрации, которая сейчас собралась, в голове 2012 год, то понятно, что ничего произошедшего в мире с 2012 по 2021 год — за 9 лет, а изменения огромные — она с точки зрения идеологических установок не принимает во внимание. И в этом большая проблема, и потом они с этими идеологическими установками достукались практически до войны. Только-только прошло 100 дней, мы были на пороге конфликта. Слава Богу, хватило ума у части сотрудников администрации сказать «давайте заморозим войну», ни о развороте, ни о сближении речи не идёт. Всё это было предсказуемо, хорошо, что нашлись люди, которые сказали: «Джо, звони».

- Посла США в РФ Джона Салливана 14 апреля вызвали в Администрацию президента РФ и предупредили, что если Вашингтон после слов Байдена о желании наладить двусторонние отношения введёт новые санкции, то Москва «отреагирует самым решительным образом». Можно ли рассчитывать, что США дадут спокойно достроить и запустить газопровод «Северный поток-2»?

— Он уже в неспокойной обстановке запускается. Уже сделано всё, чтобы «Северный поток-2» с максимальными сложностями запускался: санкции наложены на трубоукладчики, на подрядчиков, на страховщиков, на банки, которые дают гарантии под страховку. Пока что дело не дошло до немецкой газораспределительной сети, вот если на неё наложат санкции, то это уже будет означать удар по Европе, который в самой Европе вызовет неустойчивость. Нынешняя элита это всё, конечно, проглотит, но начнётся такая же внутренняя буря, как в 2016 году, когда на выборах будут выскакивать совершенно непонятные партии популистского толка, как их называют «партии Путина». Поэтому ситуация цугцванга, нужно что-то делать по «Северному потоку-2», по Донбассу.

Ни один вопрос в ходе телефонного разговора Путина и Байдена не был решён, было обговорено только одно: мы не будем эскалировать конфликт — в этих условиях «Северный поток-2» достраивать всё равно будет сложно. Из-за чего? Из-за того, что предупреждали, что построить газопровод с использованием импортных технологий, скорее всего, не дадут. Мы его почти построили, но сейчас нужно выходить из этой ситуации, надеюсь, что выйдут, но на будущее выучат урок о том, что определённого рода технологии нужно иметь свои, ни от кого не зависящие.