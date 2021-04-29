В октябре 2020 года в вопросе Донбасса произошло худшее, что могло произойти со времен Нормандского саммита 2019 года. В тот день Украина вышла из политической части, проведя местные выборы в два этапа. Об этом рассказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Пургин: политическим играм вокруг Донбасса конец, дальше война? © кадр из видео Украина.ру Дмитрий Песков заявил, что цель возможной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского может касаться проблематики двусторонних отношений Москвы и Киева. По его словам, урегулированию донбасского конфликта может способствовать только реализация положений минского Комплекса мер, а также налаживание прямого диалога с представителями двух самопровозглашенных республик.

Отказавшись проводить местные выборы одновременно с Донбассом, Украина фактически выключила политическую часть урегулирования конфликта, вследствие чего в регионе наступило обострение ситуации, пояснил эксперт.

Поэтому, по его мнению, учитывая отказ Российской Федерации вести бесплодные разговоры с Владимиром Зеленским и его аппаратом, Донецку и Луганску было бы разумно приостановить участие в ТКГ.

«Потому что о чем говорить, если Украина провела местные выборы?.. Это не политика, это политиканство. С 9 декабря 2019 года произошло худшее, что могло произойти. Украина вышла из политической части, проведя местные выборы в два этапа. А в ТКГ мы можем обсуждать только в том духе, кто на кого сел, кто на кого плюнул и кто что заявил», — подчеркнул Пургин.

Политик добавил, что в Минске вряд ли вообще будут вестись переговоры по Донбассу, поскольку Украина уже произвела демарш и фактически заявила, что в Минске они встречаться не будут.

Полностью интервью можно прочитать здесь.