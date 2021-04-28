В прошлом году украинский боксер Александр Усик купил особняк близ города Ирпень Киевской области. Журналисты KYIV.LIVE провели расследование и узнали, как выглядит новый дом спортсмена и сколько он стоит. Видео со всей этой информацией появилось на YouTube 28 апреля

По информации СМИ, Усику принадлежит имение в 300 квадратных метров и участок под ним площадью восемь соток. По примерным оценкам, стоимость такой недвижимости может составлять около 300 тысяч долларов, это почти 22,5 миллиона рублей.

Тина Кароль могла заменить Вирастюка на довыборах в Раду © Тина Кароль/Инстаграм

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Аналогичные расследования KYIV.LIVE проводит регулярно. С помощью дрона сотрудники этого СМИ уже показали зрителям где и в каких условиях под Киевом живет певица София Ротару, артисты Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских, а также рассекретили, на каких авто ездят украинские знаменитости.