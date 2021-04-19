Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко не только вместе тренируются, но и выбираются на совместный досуг. Друзья и кумовья даже завели для видео и фото с отдыха специальную общую страницу в Instagram, куда 18 апреля выложили ролик с рыбалки во время нереста

Олесь Бузина и денацификация Украины © Украина.ру

«Вчетвером мы в лодке на Дунае, повторяем: "Поймай рыбу! Дуф-дуф-ду-дуф!" — проскандировал Усик.

«Наша песня хороша — начинай сначала!» — дополнил его Ломаченко.

Однако подписчики боксеров обратили внимание не на музыкальные таланты боксеров, а на закон Украины, согласно которому сейчас, в период нереста, рыбачить можно только одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком и спиннингом без использования плавсредств.

«Нерест, ау! А как же нерест? Сейчас нерестовый запрет!» — не одобрили происходящее многие комментаторы.

Пока местный рыболовный патруль никак не отреагировал на видео, выложенное именитыми спортсменами. Однако, нарушение запрета на рыбную ловлю, вступившего в силу с 1 апреля текущего года предполагает штраф до 2550 гривен, что эквивалентно 6900 рублей.

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В настоящее время Усик и Ломаченко простаивают без боев и все чаще стали выкладывать на общую страницу в соцсети видео с совместного досуга.