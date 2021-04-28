Лидер украинской группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка нередко становился гостем программ студии «Квартал 95», открытой в свое время нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, где встречался и с самим будущим лидером государства. Как музыкант оценивает работу коллеги на главном посту страны, он рассказал «Телеграфу» 28 апреля

На Украине решили достроить мост в никуда © Таймер

Основателю «Квартала», считает Скрипка, удалось то, чего в стране раньше ни у кого не получалось: организовать и структурировать шоу-бизнес. Этот же талант, говорит музыкант, Зеленский сейчас с успехом применяет на новой работе.

«Владимира Зеленского действительно хорошо знаю. И когда он решился пойти в президенты, я понял, что он именно опирается на свой организаторский талант и опыт. А такого организационного таланта Украине вообще не хватает. Мы очень творческая нация, но менеджерская сторона у нас очень слабая, и как результат — слабая государственность. Я понимаю, насколько ему было сложно и насколько это непростое решение. Я ему просто сочувствую, потому что все это очень и очень трудно», — сказал музыкант.

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В этом же интервью Скрипка заявил, что его кандидатуру когда-то собирались выдвигать на должность президента Украины, но он отказался. Больше предложений о походе в политику, рассказал лидер «Воплей», ему не поступало, потому что он «новатор» и не смог бы работать в «консервативной структуре».