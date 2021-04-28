На Украине разразился новый скандал, связанный с предстоящим выступлением в РФ украинской группы Green Grey. Стало известно, что в июне коллектив примет участие в фестивале «Дикая мята», который проходит в Тульской области. Об этом 28 апреля написали vesti.ua

«Очередные голуби мира», «Деньги не пахнут», «Растеряв свою аудиторию в Украине, им ничего не остается, как ехать в Россию», — уже успели написать «серо-зеленым» «патриоты» Украины.

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«Не думаю, что там (В России. — Ред.) они популярнее, чем в Украине. Просто в России лучше развита концертная инфраструктура. Там гораздо больше залов разного формата, в которых найдется место любому артисту. А у нас вместо того, чтобы ругаться и разваливать шоу-бизнес, лучше объединяться и создавать его вместе. В том числе строить новые концертные залы», — прокомментировал выступление группы в РФ композитор и продюсер Вадим Лисица.

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Выступления украинских артистов в России украинским законом пока никак не регламентируется, однако местные радикалы чаще всего доходчиво поясняют звездам-землякам, что в РФ лучше не ехать.

Доходчиво — это срывами концертов, такая участь постигла уже многих артистов, даже самых популярных в стране, например Светлану Лободу и Ани Лорак. Продюсер уверен, что гастроли в России и дальше должны быть выбором каждого, но с определенными оговорками.

«Я считаю, что это двойные стандарты. В Украине Дизель (участник коллектива Green Grey. — Ред.) произносит патриотические лозунги, а потом едет выступать в Россию. В свете последних военно-политических событий нужно воздержаться от гастролей до тех пор, пока не поменяется политика России по отношению к Украине. А если не поменяется, остановить какое-либо сотрудничество. Но это личный выбор каждого и запрещать это нельзя», — утверждает Лисица.

А вот генеральный продюсер фестиваля «Дунайська січ», поэт и композитор Александр Ягольник, уже неоднократно предлагал официально облагать гонорары выступающих в России украинцев дополнительными налогами, которые пошли бы на нужды армии.

К слову, «Студия "Квартал 95"», основанная нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, продолжает сотрудничать с российскими каналами.

Через шведскую компанию Eccho Rights в последнее время были проданы права на второй сезон сериала «Папик», а также проект «Лига смеха». После бурной реакции радикалов контракт на продажу «Лиги» «Квартал» отозвал.