Сегодняшнее обострение в Донбассе фактически началось 25 октября 2020 года, когда Украина провела местные выборы, тем самым выйдя из Минского процесса. Об этом рассказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Пургин: Пора наконец признать, что Украина вышла из Минских соглашений © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

«Украина по сути выключила политику. А раз выключается политическая часть, значит, включается военная, потому что война — это политика другими методами. Получается, что нагнетание началось буквально на следующий день после проведения местных выборов», — констатировал Пургин.

На сегодняшний день присутствует политическая тишина, зато начались разговоры о некоем «Минске-3», о некой украинской платформе, бесконечные разговоры о хорватском варианте и Сребреннице, отметил политик.

То есть Украина ушла из политического поля, оставив на этом политическом поле глубокую тишину, которая стала заменяться на бряцанье оружием, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.