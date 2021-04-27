Весь смысл Минского процесса состоял в том, что Украина и республики проводят в один день выборы в местные органы власти, чтобы получить на территории республик легитимные органы власти, дабы европейцы могли политически попадать в Донецк или Луганск и вести переговоры с Горсоветом, но вместо этого Украина провела местные выборы в некоторых районах аж 28 марта, пояснил эксперт.
«Украина по сути выключила политику. А раз выключается политическая часть, значит, включается военная, потому что война — это политика другими методами. Получается, что нагнетание началось буквально на следующий день после проведения местных выборов», — констатировал Пургин.
На сегодняшний день присутствует политическая тишина, зато начались разговоры о некоем «Минске-3», о некой украинской платформе, бесконечные разговоры о хорватском варианте и Сребреннице, отметил политик.
То есть Украина ушла из политического поля, оставив на этом политическом поле глубокую тишину, которая стала заменяться на бряцанье оружием, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.