Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху имеет большой политический опыт и признание других стран, поэтому он мог бы стать хорошим посредником для решения конфликта между Украиной и Россией, сказал в интервью Украина. ру директор Института Восточной Европы и СНГ (Израиль) Александр Цинкер

Александр Цинкер о том, будет ли Нетаньяху посредником между Москвой и Киевом © Facebook, Александр Цинкер

«Говоря о посредничестве, нельзя не отметить, что именно Нетаньяху с многолетним политическим опытом и международным признанием может быть удачной фигурой для реализации функции посредника», — сообщил Цинкер.

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Ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук предложил премьер-министру Биньямину Нетаньяху стать посредником в переговорах Москвы и Киева по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе.

По словам Корнийчука, израильский лидер не сказал нет, заверив, что он постарается сделать все, что в его силах.