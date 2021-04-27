Ранее Нетаньяху, используя хорошие личные отношения с президентами Трампом и Путиным, выступал как посредник между Россией и США, поэтому эта роль для него не нова, сказал эксперт.
«Говоря о посредничестве, нельзя не отметить, что именно Нетаньяху с многолетним политическим опытом и международным признанием может быть удачной фигурой для реализации функции посредника», — сообщил Цинкер.
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Ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук предложил премьер-министру Биньямину Нетаньяху стать посредником в переговорах Москвы и Киева по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе.
По словам Корнийчука, израильский лидер не сказал нет, заверив, что он постарается сделать все, что в его силах.