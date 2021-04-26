Пока не будет найден выход из внутриполитического кризиса, в котором уже второй год находится Израиль, премьер-министр Биньямин Нетаньяху определенно не станет посредником в переговорах Москвы и Киева по Донбассу, считает директор Института Восточной Европы и СНГ (Израиль) Александр Цинкер

Александр Цинкер: кто он © Facebook, Александр Цинкер

Ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук предложил премьер-министру Биньямину Нетаньяху стать посредником в переговорах Москвы и Киева по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе. По его словам, израильский лидер не сказал «нет», заверив, что он постарается сделать все, что в его силах.

- Александр, насколько сейчас Нетаньяху реально заинтересован в том, чтобы выполнять такого рода посреднические функции?

— Действительно, посол Украины говорил об этом в интервью нашему телеканалу i24NEWS. Насколько мне известно, первое обращение к Нетаньяху поступило еще в прошлом году, а в начале 2021 года уже состоялись первые посреднические телефонные разговоры Нетаньяху с Путиным и Зеленским.

Вы правы, задавая вопрос о том, насколько у Нетаньяху есть время и настрой заниматься сложными переговорными процессами и попытками свести президентов Украины и России, когда у него осталось всего 10 дней, отведенных ему для формирования коалиции.

Мне кажется, что все его заботы сейчас направлены либо на формирование коалиции (что, на мой взгляд, практически нереализуемо), либо на принятие законопроекта о проведении прямых выборов премьер-министра. Это позволит выйти из политического тупика, в котором находятся Кнессет и правительство Израиля. Поэтому пока не будет найден выход из политического тупика, вряд ли Нетаньяху активно займется переговорными процессами.

Необходимо отметить, что Нетаньяху, используя хорошие личные отношения с президентами Трампом и Путиным, выступал как посредник между Россией и США. Так что для него эта роль не нова. Но я сомневаюсь, что сейчас это актуально. В случае же, если его премьерство прервется, и он перейдет в оппозицию, сомневаюсь, что его навыки посредника будут востребованы.

- Если не касаться фигуры Нетаньяху, насколько в целом израильское государство готово к такому посредничеству?

— С самого начала этого конфликта Израиль старается поддерживать равноудаленное отношение к конфликту, не выступая ни на стороне России, ни на стороне Украины, то есть поддерживает нейтралитет.

Говоря о посредничестве, нельзя не отметить, что именно Нетаньяху с многолетним политическим опытом и международным признанием может быть удачной фигурой для реализации функции посредника. Если же он уйдет и на его место премьера Израиля придет новый политик, не имеющий опыта и неизвестный на международной арене, вряд ли он сможет эффективно играть эту роль.

- А о чем вообще Москва и Киев сейчас могут договориться? Россия точно не собирается возвращать Крым, пересматривать Минские соглашения или отказаться от «Северного потока-2».

— В последние два месяца я много общался со своими украинскими коллегами, и они уже тогда говорили о том, что в Донбассе начинает раскручиваться маховик напряженности. И действительно, сегодня мы стали свидетелями резкого обострения ситуации.

«Спонтанно нагнетаемый бред» - Эскин о переносе переговоров по Донбассу в Израиль © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

Вы правы, что решить какие-то конкретные вопросы сегодня невозможно. Но остудить ситуацию при желании двух сторон — вполне.

- Насколько я понимаю, Израиль сегодня конфликтует с администрацией Байдена по ряду ближневосточных вопросов. Может ли Москва воспользоваться этой ситуацией и заключить с Тель-Авивом ситуативный союз по каким-то вопросам?

— Я бы не называл это «союзом», но о каком-то ситуативном сотрудничестве можно говорить всегда, тем более что оно уже существует.

При президентстве Барака Обамы между Израилем и США существовали разногласия по поводу решения ближневосточных проблем, но это не помешало нам поддерживать деловые отношения и с Вашингтоном, и с Москвой.

Сейчас ситуация повторяется, к власти в США пришла команда демократов, половина участников которой работала еще с Обамой. И если при президентстве Трампа были подписаны исторические договоры о дружбе между Израилем и странами Залива, а также предложен план решения израильско-палестинского конфликта, то с Байденом Израилю придётся отстаивать свое видение решения ближневосточных проблем. Но нам к этому уже не привыкать.

В любом случае, наши отношения с Россией и США развиваются параллельно, и по каким-то конкретным вопросам мы всегда сможем находить партнеров. Неважно, в каком лагере они находятся и насколько территориально они от нас удалены.

- Некоторое время назад обсуждалось, что Израиль может составить список тех украинских граждан, которые занимаются героизацией нацизма, и передать его в Евросоюз, чтобы они стали там персонами нон грата. Насколько это реально?

— К сожалению, в последнее время во многих странах осуществляются попытки переписать исторические события Второй мировой войны и роль Советского Союза в победе над фашистской Германией. По улицам европейских городов открыто маршируют бывшие эсэсовцы и их приспешники, их именами называют улицы и стадионы.

На мой взгляд, Израиль излишне мягко относится к героизации нацизма и высказываниям политиков и общественных деятелей в разных странах бывшего СССР и Восточной Европы. Трагедия Холокоста не может быть забыта. Об этом израильтянам и гостям Израиля напоминают ужасающие документы музея Яд ва-Шем.

Послы Израиля отслеживают ситуацию в этих странах, и в Израиле аккумулируется информация о всех случаях героизации нацизма, действиях и выступлениях политиков и общественных деятелей. Надеюсь, что терпение у израильского руководства имеет свои пределы и его реакция будет более действенной и конкретной, вплоть до объявления этих «горе-патриотов» персонами нон грата.