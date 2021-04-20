Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что Париж и Берлин готовы пренебречь интересами Киева, если дело касается урегулирования в Донбассе. Об этом руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру

Есть три сценария. Яков Кедми сказал, во что перерастет сегодняшнее обострение в Донбассе © commons.wikimedia/Mark Nakoykher Владимиром Путиным и соответственно с Москвой у президента Франции Эммануэля Макрона отношения лучше, чем с ним, и соответственно Киевом.

«В Киеве тревога, и она обоснована тем, что Путин стремится убедить Париж и Берлин в том, что проблема мира находится не в Москве, а в Киеве. И ряд сигналов со стороны лидеров Германии и Франции подтверждает эти опасения о том, что они готовы идти на любой вариант урегулирования, в том числе и за счет интересов Украины», — отметил Золотарев.

В пятницу, 16 апреля, в Париже прошли переговоры Зеленского с Макроном. Позднее по видеосвязи к ним присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель. Стороны обсудили обострение ситуации безопасности на востоке Украины.

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