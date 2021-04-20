У США на первом месте стоят свои национальные интересы, от которых и зависит их отношение к России, сообщил в интервью Украина.ру российский политолог Николай Злобин

Американская система мышления работает не так, как российская, так как она ставит перед собой задачей дружить, сотрудничать или враждовать только по конкретным поводам, по проблемам, которые интересуют США, полагает политолог.

«Всем правят интересы. Если американские национальные интересы требуют разговора с Россией по каким-то вопросам, [Джо] Байден позвонит [Владимиру] Путину и предложит встретиться. При этом, если по другим вопросам американские интересы потребуют наказать Россию, он, не задумываясь, это сделает», — сказал Злобин.

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В апреле президент США Джо Байден позвонил лидеру России Владимиру Путину и пригласил его на двусторонний саммит, чтобы извиниться за оскорбления.

Павел Кожевников: В отношениях с Россией Байден действует по лекалам холодной войны © Facebook, Pavel Kozhevnikov

Кроме того, хозяин Белого дома пригрозил, что российскому лидеру придется ответить за «вмешательство» в выборы в США.

После заявлений Байдена Россия отозвала посла в США Анатолия Антонова для консультаций. Позднее Путин пожелал здоровья Байдену, отметив, что в других людях нам видны свои собственные качества.