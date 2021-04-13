В ролике Мария Полякова показывает утро типичной девочки-подростка. Она убирает косметику после макияжа, заправляет постель, играет на гитаре, смотрит видео на ноутбуке и слушает музыку.
«Подпишитесь, плиз, на мой тикток mashapolyakova12 люблю. А вы снимаете тикток?» — написала дочка певицы.
Полякова сделала макияж в оранжевых тонах и нарисовала огромные стрелки на глазах. На ней оранжевая футболка с Наруто, героем популярного японского аниме. Это веселый подросток-ниндзя со способностями магического лиса.
«Крутая футболка», «За Наруто лайк», — отметили ценители аниме в комментариях.
Другие решили высказаться о макияже девушки. «Со стрелками из милого персика в курагу превратилась!!!», «Из милого персика — в милый персик», — прокомментировали подписчики.
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