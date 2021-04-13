Дочь украинской поп-дивы Оли Поляковой записала ТикТок, в котором показала, как проходит ее утро, и засветила любимого героя японского аниме

В ролике Мария Полякова показывает утро типичной девочки-подростка. Она убирает косметику после макияжа, заправляет постель, играет на гитаре, смотрит видео на ноутбуке и слушает музыку.

«Подпишитесь, плиз, на мой тикток mashapolyakova12 люблю. А вы снимаете тикток?» — написала дочка певицы.

«Эстетика Киева»: дочь Поляковой опозорилась на новом фото © Маша Полякова/Instagram

«Крутая футболка», «За Наруто лайк», — отметили ценители аниме в комментариях.

Другие решили высказаться о макияже девушки. «Со стрелками из милого персика в курагу превратилась!!!», «Из милого персика — в милый персик», — прокомментировали подписчики.

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