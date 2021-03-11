Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой, 16-летняя Мария Полякова, показала в соцсетях, как проводит время в больнице. В среду, 10 марта, девушку госпитализировали в одну из частных клиник Киева с подозрением на аппендицит. Новый пост знаменитость выложила в Instagram 10 марта

«Падкая на молодых мальчиков»: участник «Холостячки» прокомментировал роман с Олей Поляковой © Оля Полякова/Инстаграм

В сториз Полякова-младшая дополнила рассказ о своем пребывании в лечебном учреждении, заявив, что не ела уже сутки и скоро ей, наконец, дадут пищу. В качестве хештегов к записям дочь знаменитости выбрала «развлекаюсь как могу» и «больница».

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Буквально неделю назад Мария Полякова отметила свое 16-летие в стиле пижамной вечеринки, куда пригласила всех своих друзей.

В настоящее время девушка учится в элитном учебном заведении — киевской гимназии «Консул». Параллельно занимается спортом и берет уроки вокала. Совсем недавно она заявила, что после школы хочет поехать в США, чтобы учиться в музыкальном колледже Беркли на вокальном отделении.

Звездная мать называет Марию «Суперблондинка. Улучшенная версия». Также недавно стало известно, что с 13 лет девочка зарабатывает на своих соцсетях по несколько тысяч долларов в месяц.