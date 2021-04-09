Украинские журналисты активно знакомят своих читателей с темой, вызывающей у людей неподдельный интерес. Речь о продолжении сериала «Друзья», подробностями специального выпуска ситкома поделился актер Дэвид Швиммер, о чем тут же сообщили украинские СМИ, в частности, 9 апреля об этом написал сайт Кino.24tv.ua

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«Я буду собой, Дэвидом. В нас нет никакого сценария, и мы не будем играть своих персонажей. Просто встретимся как реальные люди. Хотя… Вообще будет один сегмент, где мы все кое-что зачитаем, но я не могу рассказать вам больше», — сказал Швиммер.

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О том, что «Друзья» получат продолжение, стало известно в феврале 2020 года, но уже тогда авторы пояснили, что не планируют полноценный сериал, а скорее спецвыпуск с интересными воспоминаниями и фактами о сюжете. Например, Швиммер и Дженифер Энистон, игравшие возлюбленных в сериале, наконец расскажут о паузе в отношении их героев.

Продюсеры уже подтвердили, что участие в спецвыпуске примут все без исключения звездные «Друзья»: кроме уже названных Энистон и Швиммера зрители увидят Лизу Кудроу, Мэтта Леблана, Кортни Кокс и Меттью Перри.

Спецвыпуск даст ответ зрителям на самые популярные вопросы.

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Американский сериал «Друзья» впервые вышел на экраны 22 сентября 1994 года и транслировался до 2004-го. За это время создатели Дэвид Крейн и Марта Кауффман придумали, сняли и показали зрителям 236 серий.

Последний, 10-й, сезон только в премьерном эфире посмотрели 52,5 миллиона человек.