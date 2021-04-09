Швиммер рассказал, что работа над созданием спецвыпуска в самом разгаре, но актеры не будут перевоплощаться в своих персонажей, а поделятся со зрителями закулисными деталями шоу и архивными кадрами.
«Я буду собой, Дэвидом. В нас нет никакого сценария, и мы не будем играть своих персонажей. Просто встретимся как реальные люди. Хотя… Вообще будет один сегмент, где мы все кое-что зачитаем, но я не могу рассказать вам больше», — сказал Швиммер.
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О том, что «Друзья» получат продолжение, стало известно в феврале 2020 года, но уже тогда авторы пояснили, что не планируют полноценный сериал, а скорее спецвыпуск с интересными воспоминаниями и фактами о сюжете. Например, Швиммер и Дженифер Энистон, игравшие возлюбленных в сериале, наконец расскажут о паузе в отношении их героев.
Продюсеры уже подтвердили, что участие в спецвыпуске примут все без исключения звездные «Друзья»: кроме уже названных Энистон и Швиммера зрители увидят Лизу Кудроу, Мэтта Леблана, Кортни Кокс и Меттью Перри.
Спецвыпуск даст ответ зрителям на самые популярные вопросы.
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Американский сериал «Друзья» впервые вышел на экраны 22 сентября 1994 года и транслировался до 2004-го. За это время создатели Дэвид Крейн и Марта Кауффман придумали, сняли и показали зрителям 236 серий.
Последний, 10-й, сезон только в премьерном эфире посмотрели 52,5 миллиона человек.