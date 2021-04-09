В Одессе разгорелся скандал после того, как одна из поврежденных скульптур на фронтоне фасадного окна исторического дома Руссова на Садовой улице оказалась с пластиковой бутылкой вместо лица. Фото «отреставрированного» строения одесский краевед Евгений Сокольский опубликовал на своей странице в Facebook 8 апреля

В Одессе памятник архитектуры подлатали скотчем © Евгений Сокольский

«Бесполая скульптура на доме Руссова, который открывали с оркестром, потеряла свое лицо. 3аодно открылись некоторые секреты мастерства», — написал Сокольский.

В комментариях подписчики возмутились произошедшим: «Было бы смешно, если бы не было так печально», «Твое лицо, когда сп…ли все (зачеркнуто. — Ред.) на тебе сильно экономят», «Технология ср…ли-мазали», «Послание потомкам. А в остальных головах что, бутылки из-под пива?», «Термокомпенсационная вставка. Учитесь, завистники!», «Из г…на и палок натурально», «Никогда такого не было, и вот опять», «Подсветку включат?», «Это лучше, чем скотч на мэрии» (имеется в виду бюджетный ремонт одной из скульптур на здании Одесской мэрии, когда разваливающуюся женскую голову скульптуры «Ночь» обмотали скотчем) и т.п.

Дом Руссова открыли после первого этапа реставрации в декабре 2019 года. Работы, которые обошлись городской казне в 150 миллионов гривен (416 млн руб.), затронули несущие конструкции здания, крышу и фасады.

При этом правоохранители сообщили о подозрении Елене Сердюк, экс-директору компании «Укрспецпроект», которая занималась реставрацией. Ей инкриминируют преступление по статье о служебном подлоге, присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. По версии следствия, Сердюк нанесла городу ущерб в размере 5 миллионов гривен (13,8 млн руб.).

Кроме того, полиция утверждает, что в результате работ было разрушено, повреждено или изменено около половины элементов памятника архитектуры, то есть около 30% элементов фасада.