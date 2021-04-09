По закону шариата, моделям могли дать до полугода тюрьмы, но девушки отделались решением о депортации и штрафом примерно в 1,3 тыс. долларов (чуть более 100 тыс. рублей). Организатору фотосессии Виталию Гречину повезло меньше, известно, что он задержан, мужчине грозит до 1,5 лет тюремного заключения.
Задержаться в ОАЭ придется пока и еще одной из украинок-моделей, выяснилось, что у девушки CОVID-19. По данным СМИ, ее отправят домой только после полного выздоровления. Личность девушки не раскрывается.
О состоянии здоровья остальных моделей пока неизвестно, их представители не сообщают, могла ли инфицированная девушка заразить всех остальных и были ли украинки привиты.
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История началась в субботу, 3 апреля, когда в соцсетях опубликовали видео и фото обнаженной фотосессии компании украинок на балконе элитной гостиницы Dubai Marina. Общественность Эмиратов возмутило произошедшее, так как данная выходка противоречит местному законодательству.