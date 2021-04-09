«Можно ли чесаться на людях? Нет. Даже если укусил комар, не стоит скрестись при всех. Лучше незаметно почесаться, например, жестом, как поправляешь локон», — посоветовала ведущая.
Ее подписчики тут же принялись обсуждать все возможные варианты развития истории с комаром и экстренно возникшим непреодолимым желанием почесаться.
«Комар размажется по траектории от скулы до уха», «А если комар за попу укусил?», «А если нет локонов, а только лысина?», «Ждем пародии Остапчука», — написали подписчики.
Уроки этикета от Фреймут уже стали на Украине предметом шуток. Пародировали ее даже коллеги: певица Анастасия Приходько и ведущие Леся Никитюк и Владимир Остапчук.
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Обычно пользователей смешит содержание советов Фреймут, но рекомендация о «почесушках» вызвала в сети споры и на тему грамотности ведущей. Дело в том, что вместо «чухатися» ведущая написала «чихатыся».
«Чихатыся — это из камасутры что-то?», «Чихатыся? Может чесаться или чухаться, но не чихатыся», «Сами придумали себе алфавит», — прокомментировали подписчики.
После этих комментариев Фреймут поправила текст, исправив ошибку.