Визит в Турцию состоится завтра, 10 апреля.
«Зеленский посетит Турцию с рабочим визитом в субботу и проведет переговоры в Стамбуле с нашим президентом. Запланирована их совместная пресс-конференция», — сообщил РИА Новости источник в дипломатических кругах.
Кроме того, посол Франции на Украине Этьен де Понсен заявил, что на следующей неделе в Париже ожидается визит Владимира Зеленского к Эммманюэлю Макрону.
По словам дипломата, главными темами переговоров станут «наращивание российской военной мощи вблизи восточной границы Украины и статус реформ на Украине, особенно в отношении создания независимой и заслуживающей доверия судебной системы».
Ранее Зеленский провел рабочую поездку на позиции украинских военных в Донбассе. Он заявил, что действительно наблюдает обострение ситуации.
Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля этого года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В ЛДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы.