Президент Украина Владимир Зеленский планирует в ближайшее время посетить с визитом Турцию и Францию, для проведения переговоров с лидерами этих государств Реджепом Тайипом Эрдоганом и Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщает 9 апреля РИА Новости

Визит в Турцию состоится завтра, 10 апреля. Пылающий Донбасс. Зачем Зеленский прибыл на передовую © пресс-служба президента Украины

«Зеленский посетит Турцию с рабочим визитом в субботу и проведет переговоры в Стамбуле с нашим президентом. Запланирована их совместная пресс-конференция», — сообщил РИА Новости источник в дипломатических кругах.

Кроме того, посол Франции на Украине Этьен де Понсен заявил, что на следующей неделе в Париже ожидается визит Владимира Зеленского к Эммманюэлю Макрону.

По словам дипломата, главными темами переговоров станут «наращивание российской военной мощи вблизи восточной границы Украины и статус реформ на Украине, особенно в отношении создания независимой и заслуживающей доверия судебной системы».

Ранее Зеленский провел рабочую поездку на позиции украинских военных в Донбассе. Он заявил, что действительно наблюдает обострение ситуации.

Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля этого года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В ЛДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы.