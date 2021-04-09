Если Украина предпримет какие-то боевые действия в отношении Крыма или Донбасса, на это последует жесткий ответ со стороны России. Но Киев в любом случае не оставит попыток дестабилизировать ситуацию в регионе. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру

Йохан Бекман. Кто он © Facebook, Johan Bäckman Дмитрий Песков ранее констатировал большое количество провокаций украинских военных на линии соприкосновения. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения Минских соглашений.

Эксперт считает, что Украина по-прежнему предпринимает «теракты» и стрельбу по жилым объектам, и это продолжается уже годами, а сейчас это усиливается.

«Проблема состоит в том, что сейчас они могут придумать что-то новое. Они использовали все методы, которые были у них в запасе, вплоть до того, что сбили малазийский «Боинг» украинскими ракетами. Так что они могут придумать что-то новое, а что это будет, мы не знаем. Но это может быть что-то опасное и неожиданное», — указал Бекман.

При этом, добавил собеседник издания, оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина не усиливают позицию Украины и США, а, наоборот, ослабляют позиции США и их союзников.

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