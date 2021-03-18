Если США или Украина намерены и дальше ухудшать отношения с Россией, то Финляндия заинтересована в том, чтобы отношения с Москвой и дальше развивались, считает финский политолог и правозащитник Йохан Бекман

«Истерика от бессилия»: Байден заявил, что считает Путина «убийцей» © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

- Йохан, когда президент США Джо Байден назвал «убийцей» Владимира Путина, он сознательно шел на обострение или просто сказал это, не подумав?

— В первую очередь это проблема для рейтинга и репутации самого Байдена. Истинный лидер не должен такие вещи говорить. Я думаю, что это очень отрицательно повлияет и на рейтинг Байдена внутри США, и на доверие к нему среди глав других государств. То есть это проблема Байдена, но не проблема России.

С другой стороны, это можно оценивать и как обострение. Это было сказано президентом, это передали по телевидению, и это является продолжением той антироссийской пропаганды, которую мы видели до сих пор. Но это уже пик развития. Раньше мы не слышали подобные высказывания из уст первых лиц. Йохан Бекман. Кто он © Facebook, Johan Bäckman

- К каким конкретно последствиям для Байдена это может привести?

— Нужно понимать, что все это происходит на фоне политического кризиса в США. В США есть раскол, до 80 млн американцев не принимают Байдена как президента. Может быть, в США есть какой-то альтернативный лидер, с которым можно нормально общаться. Байден и в других случаях ведет себя очень странно, возникает много вопросов о его состоянии здоровья.

С другой стороны, это вообще очень странное интервью. Может быть, там вообще был какой-то монтаж. Да и вообще все, что происходит вокруг Байдена, выглядит достаточно странно.

А если до 80 млн американцев не доверяют результатам выборов и не поддерживают Байдена, возникает вопрос о его полномочиях. Например, имеет ли он право назначать послов в иностранные государства, в том числе в Финляндию, если столько людей его не поддерживают?

В США нужны альтернативные структуры. Если бы я был политическим деятелем, я бы хотел общаться с каким-то другим человеком, который может представлять интересы этой части американцев. То есть США нужно альтернативное правительство и альтернативные политики, с которыми можно работать.

Повторюсь, все, что говорит Байден, происходит на фоне кризиса доверия к американской демократии и к президентским выборам в США.

- При Трампе главным врагом Америки был объявлен Китай, а почему при Байдене врагом снова была объявлена Россия?

— Байден и Трамп проводят разную политику. Трамп занимался бизнесом, и для него было важно развитие национальной экономики США. Его миссией была революция промышленного капитала против финансового капитала, и в связи с этим была объявлена борьба с китайскими инвестициями и китайским импортом. Это немножко другое.

А то, чем занимается Байден, — болезненная русофобия и болезненная антироссийская пропаганда. Финляндия уже давно развивает конструктивные отношения с Россией, и мы воспринимаем подобные высказывания Байдена как крах его репутации. Это серьезная проблема США, если их лидер такие вещи говорит. Это проблема США, но это не проблема России.

- МИД РФ отзывает посла в Вашингтоне для консультации о будущем американо-российских отношений. Какую позицию Москва займет теперь?

— Возможно все, если те страны, которые раньше считались партнерами, предпринимают такие крайне недружественные шаги. То, что было сказано Байденом, — прямая угроза, и по этому поводу нужно принимать решения.

Я считаю, что можно принять решения о зеркальных мерах, а можно вообще разорвать дипломатические отношения, тем более что на это намекал Лавров, комментируя будущие отношения с Евросоюзом. Он, конечно, прямо об этом не говорил, но он имел в виду, что возможно все, если Евросоюз постоянно принимает недружественные меры в отношении России, причем делает это необоснованно.

Кроме того, интервью Байдена прозвучало на фоне дела Навального. Я так понял, что речь шла опять о якобы «отравлении», хотя я считаю, что все, что происходит вокруг Навального, — абсолютный фейк. Это просто слабость, если США и Евросоюз строят свою политику на основе каких-то фейков.

У Байдена есть прозвище «сонный Джо», потому что, когда он болтает, непонятно, спит он или нет. К этому человеку уже нет никакого доверия.

- Смогут ли США сорвать строительство «Северного потока — 2», учитывая сильную зависимость европейских элит от Америки?

— Америка, конечно, ведет пропаганду против Nord Stream, и Америка вводит санкционные режимы. Но в данном случае речь идет об инициативе частных европейских предприятий, в том числе немецких. Вряд ли США сможет оказать такое давление на эти компании, чтобы проекту был нанесен конкретный вред.

- Смогут ли США спровоцировать Украину на какие-то боевые действия в отношении Донбасса, Крыма или других приграничных регионов России?

— Я, конечно, не рекомендую украинцам вести какие-то боевые действия в отношении Крыма. Это очень опасно, будет жесткий ответ. Также я не рекомендую никаких боевых действий против республик Донбасса. На это тоже будет жесткий ответ.

Конечно, они сейчас все равно пытаются так или иначе дестабилизировать ситуацию. Это не прямое нападение, но это теракты и стрельба по жилым объектам, и это продолжается уже годами, а сейчас это усиливается.

Проблема состоит в том, что сейчас они могут придумать что-то новое. Они использовали все методы, которые были у них в запасе, вплоть до того, что сбили малазийский «Боинг» украинскими ракетами. Так что они могут придумать что-то новое, а что это будет, мы не знаем. Но это может быть что-то опасное и неожиданное.

При этом я думаю, что подобные высказывания Байдена не усиливают позицию Украины и США. Наоборот, это ослабляет позиции США и их союзников.

- А как вообще в Финляндии смотрят на украинский кризис и в целом на конфликт между Россией и Западом?

— И Финляндия, и Украина находятся между Россией и Западом. Но если вы сравните внешнюю политику Финляндии и внешнюю политику Украины, то они очень отличаются друг от друга. Весь прошлый год и этот год показывают, что отношения между Финляндией и Россией развиваются очень положительно.

Недавно была важная встреча Лаврова с нашим министром иностранных дел Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге, исторически значимом городе и для России, и для Финляндии. Это была очень интересная и конструктивная встреча, стороны обсудили множество тем. У нас всегда был открытый диалог, множество тем для сотрудничества и активная связь между главами государств.

Я думаю, что если США намерены и дальше ухудшать отношения с Россией, то финны стремятся только улучшать их, хотя они и так хорошие.