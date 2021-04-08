Российские соотечественники и пророссийские партии, которые создаются в Белоруссии, являются ближайшими союзниками белорусского народа, потому что они в первую очередь заинтересованы в укреплении союза с Россией, сказал эксперт.
«Именно этот союз обеспечит и независимость Беларуси, и ее устойчивость перед попытками совершить цветную революцию», — полагает Геращенко.
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В состав Координационного совета организации российских соотечественников в Белоруссии (КСОРС) входят 25 общественных объединений. Председателем КСОРС является Андрей Геращенко.