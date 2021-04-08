Главный союзник Белоруссии сейчас — Россия, так как именно она поможет сохранить независимость и устойчивость перед революцией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель КСОРС Андрей Геращенко

Российские соотечественники и пророссийские партии, которые создаются в Белоруссии, являются ближайшими союзниками белорусского народа, потому что они в первую очередь заинтересованы в укреплении союза с Россией, сказал эксперт.

«Именно этот союз обеспечит и независимость Беларуси, и ее устойчивость перед попытками совершить цветную революцию», — полагает Геращенко.

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