Российские соотечественники и пророссийские партии, которые создаются в Белоруссии, являются ближайшими союзниками белорусского народа, потому что они в первую очередь заинтересованы в укреплении союза с Россией, сказал эксперт.

«Именно этот союз обеспечит и независимость Беларуси, и ее устойчивость перед попытками совершить цветную революцию», — полагает Геращенко.

Его интервью можно прочитать на нашем сайте.

Эксперт сказал, притесняют ли пророссийские движения в Белоруссии
Эксперт сказал, притесняют ли пророссийские движения в Белоруссии
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В состав Координационного совета организации российских соотечественников в Белоруссии (КСОРС) входят 25 общественных объединений. Председателем КСОРС является Андрей Геращенко.